KBC Groupe: KBC finalise l’acquisition de 365.bank et renforce sa position en Slovaquie

Le groupe KBC annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition d'une participation de 98,45% dans 365.bank de J&T Finance Group. La transaction, initialement annoncée le 15 mai 2025, a reçu l'approbation de toutes les autorités compétentes et est désormais officiellement clôturée, permettant à KBC de combiner les activités de 365.bank avec ses activités slovaques ancrées autour de ČSOB. Cette finalisation constitue une étape importante dans la stratégie de croissance à long terme du groupe KBC en Slovaquie – qui constitue un marché clé pour le groupe – et renforce son ambition de rester un acteur incontournable dans le secteur financier en Europe centrale et orientale.

Le prix d’acquisition totale payée pour la participation de 98,45% dans 365.bank s’élève à EUR 708 millions, compte tenu des ajustements de clôture. L’acquisition aura un impact limité sur la position de capital de KBC (environ -50 points de base sur le ratio CET-1 à pleine charge hors plancher), qui demeure très solide et maintient le ratio CET1 de KBC largement au‑dessus des exigences réglementaires minimales.

Suite à la transaction, KBC Bank NV est désormais la nouvelle société mère de 365.bank. Dans un premier temps, 365.bank (y compris Postal Bank) et ČSOB continueront d’opérer comme deux banques distinctes, sous contrôle de KBC. L’étape logique suivante sera l'intégration des deux banques par le biais d'une fusion juridique et opérationnelle.

Cette intégration se concentrera sur le rapprochement de deux organisations solides et complémentaires, en exploitant leurs forces respectives et en veillant à ce que les clients bénéficient d'une gamme plus étendue de solutions bancaires et d'assurance, de services numériques améliorés et d'un réseau combiné plus étendu (y compris le partenariat de longue date de 365.bank avec la poste slovaque).

Tout au long de la période de transition, 365.bank continuera – avec le soutien total de la ČSOB – à respecter tous ses engagements et à fournir des produits et services de haute qualité à ses clients existants et nouveaux, qui n'ont aucune mesure à prendre et peuvent continuer à utiliser et à acquérir de nouveaux produits et services comme d'habitude, les deux marques restent actives de manière indépendante sous leurs noms établis pendant cette phase intérimaire. Garantir une expérience fluide et continue pour les clients ainsi que pour les employés reste une priorité clé tout au long de l'intégration.

Johan Thijs, CEO de KBC Group, accueille la finalisation de la transaction:

"Aujourd’hui marque une étape importante dans notre engagement à long terme sur le marché slovaque. Cette acquisition reflète l'ambition de KBC de renforcer sa position de référence dans la région d'Europe centrale et orientale, à la fois par la croissance organique et par des acquisitions ciblées. Avec la finalisation de cette acquisition, nous construisons l'avenir commun de ČSOB et de 365.bank. Au cours des dernières années, ČSOB a démontré une croissance continue et de la résilience, en même temps 365.bank s'est forgée une réputation d'institution moderne, innovante et axée sur le client. En réunissant nos forces, nous posons les bases d'un groupe bancaire prêt pout l’avenir, capable d’encore mieux servir nos clients, en combinant commodité numérique et l’expertise locale. J'aimerais accueillir chaleureusement les clients et les employés de 365.bank au sein de notre groupe et je me réjouis à l'idée de créer ensemble le prochain chapitre de notre parcours."

Daniel Kollár, CEO de ČSOB Bank Slovakia et, à partir d’aujourd’hui, également CEO de 365.bank, déclare:



«Je suis convaincu que le fait de réunir nos forces est une décision judicieuse, car cela nous permet d’allier le meilleur des deux organisations et de créer encore plus de valeur pour nos clients et nos équipes. J’accueille donc chaleureusement tant les clients que les nouveaux collègues au sein d’une entreprise plus forte et unie. Cette intégration ne consiste pas seulement à accroître notre taille, ce qui est indispensable dans un environnement fortement régulé ; mais il s’agit également de construire une culture de collaboration et d’excellence entre nos équipes afin d’offrir à nos clients des solutions pertinentes dans une ère numérique.

Cette étape s’inscrit dans la continuité du parcours de transformation lancé par ČSOB il y a plusieurs années, avec l’ambition de combiner l’excellence numérique et l’expertise humaine. En intégrant 365.bank, y compris Postal Bank, nous renforcerons notre modèle de bancassurance et élargirons l’accès à des solutions tierces uniques telles que SmartServices+. Cette acquisition est une évolution positive pour la Slovaquie.»

Patrik Tkáč, cofondateur et président du conseil d'administration de J&T Finance Group SE, actionnaire majoritaire de 365.bank, conclut:

" Au cours de la dernière décennie, durant laquelle 365.bank (anciennement connue sous le nom de Poštová banka) a fait partie de notre groupe bancaire, elle a subi avec succès une transformation complète. Aujourd'hui, elle est une banque de détail stable et moderne, entièrement équipée pour répondre aux besoins de plus de 800 000 clients en Slovaquie grâce à des services pratiques et entièrement numériques, et prête à poursuivre sa croissance. Nous remercions sincèrement tous les employés et les clients de 365.bank et sommes convaincus qu'avec ČSOB et sa société mère KBC, nous avons trouvé le meilleur partenaire possible pour un avenir prospère. Pour J&T FINANCE GROUP, la vente de 365.bank nous permet de se concentrer sur nos initiatives de croissance et sur le développement de J&T Banka en tant que leader du marché en banque privée".

À propos de 365.bank

365.bank est une banque de détail dotée d'un profil financier solide et d'un réseau de distribution unique. Banque commerciale, elle propose une gamme complète de produits et se concentre essentiellement sur les clients particuliers.

Lancée en 2018 en tant que banque entièrement en ligne, 365.bank s'est associée en 2021 à Postal bank, dont elle a repris les portefeuilles et les agences dans toute la Slovaquie. Dans le cadre de l’acquisition, 365.bank et ses filiales sont désormais entièrement incluses dans le périmètre de la transaction.

Actuellement, la banque opère en tant que banque universelle offrant une large gamme de produits et de services aux particuliers comme aux entreprises sous deux marques (365.bank et Postal bank), chacune ayant son propre modèle de distribution et sa propre base de clients. 365.bank est une banque digitale qui s'adresse au segment de la jeune clientèle citadine grand public/aisée; elle se concentre sur la banque digitale passant par des plateformes mobiles et en ligne. Elle est le fer de lance de l'acquisition de nouveaux clients. Postal bank cible le segment grand public dans toutes les villes de plus de 1 500 habitants et s'appuie sur sa collaboration de longue date avec la poste slovaque pour la distribution de produits bancaires, avec plus de 1 400 points de vente au total.

En décembre 2024, 365.bank affichait un total de l’actif de 4,7 milliards d'euros et des capitaux propres de 551 millions d'euros. Avec ses 1 292 employés, elle offre ses services à quelque 830 000 clients via 57 agences de 365.bank, plus de 1 300 points de vente dans chaque agence de la poste slovaque.

À propos de la présence de KBC en Slovaquie

La banque belge KBC Bank SA est la société mère et l'unique actionnaire de Československá obchodná banka (ČSOB). ČSOB est une banque slovaque de premier plan, fière d'une tradition de plus de 50 ans. Elle est l'un des établissements bancaires les plus importants et les plus solides sur le marché slovaque. En tant que banque universelle, elle fournit des services à tous les segments de la clientèle: particuliers, indépendants, PME, clients corporate et clients institutionnels et privés. La Banque fait partie du groupe financier ČSOB, qui comprend également ČSOB Leasing, ČSOB Advisory, ČSOB Real et ČSOB Nadácia (Fondation). ČSOB Poisťovňa (Compagnie d'assurance) est une société affiliée à ČSOB.

L'acquisition de 365.bank s'inscrit dans la stratégie de croissance organique et inorganique de KBC en Slovaquie, comme en témoigne l'acquisition de Slovak OTP Bank en 2021.

L’entité combinée (ČSOB et 365.bank) devrait détenir environ 20 % de part de marché tant pour les crédits aux particuliers que pour les crédits hypothécaires nets, positionnant KBC parmi les groupes bancaires les plus solides du marché slovaque.

À propos de J&T Group

J&T Finance Group concentre ses activités sur la fourniture de services complets pour les secteurs de la banque privée, de la banque de détail, de la gestion de patrimoine pour les clients particuliers et les institutions, la banque d'investissement et le financement de projets. Elle fournit également des services dans les domaines de l'administration, des ressources humaines, de la comptabilité, de la consolidation et du conseil fiscal. Elle développe ses services pour les marchés des Républiques tchèque et slovaque, de la Croatie et de l'Allemagne principalement. Plus d'informations sur le site www.jtfg.com.

