KBC Groep: KBC rondt de overname van 365.bank af en versterkt daarmee zijn positie in Slowakije

KBC Groep kondigt vandaag de succesvolle afronding aan van de overname van een belang van 98,45% in 365.bank van J&T Finance Group. De transactie, die oorspronkelijk werd aangekondigd op 15 mei 2025, werd goedgekeurd door alle relevante autoriteiten en is nu officieel afgerond, waardoor KBC 365.bank kan samenbrengen met zijn Slowaakse activiteiten, die zijn verankerd in ČSOB. Deze afronding is een belangrijke mijlpaal in KBC’s lange termijn groeistrategie in Slowakije – een kernmarkt voor de groep – en versterkt zijn ambitie om een toonaangevende financiële speler te blijven in Centraal- en Oost-Europa.

De totale vergoeding voor het belang van 98,45% in 365.bank bedraagt EUR 708 miljoen, rekening houdend met aanpassingen bij het afsluiten van de transactie. De overname zal een beperkte impact hebben op KBC's kapitaalpositie (ongeveer -50 basispunten op KBC's unfloored fully loaded CET-1 ratio), die zeer solide blijft en KBC's CET1 ratio ruim boven de wettelijke minimumkapitaalvereisten houdt.

Als gevolg van de transactie is KBC Bank NV nu de nieuwe moedermaatschappij van 365.bank. In eerste instantie zullen 365.bank (inclusief Postal Bank) en ČSOB actief blijven als twee afzonderlijke banken onder de controle van KBC. De volgende logische stap zal de integratie van beide banken zijn via een juridische en operationele fusie.

De integratie zal gericht zijn op het samenbrengen van twee sterke en complementaire organisaties, het benutten van hun eigen sterke punten en zal ervoor zorgen dat klanten kunnen genieten van een breder aanbod aan bank- en verzekeringsoplossingen, verbeterde digitale diensten en het uitgebreide gezamenlijk netwerk (inclusief het langdurige partnerschap van 365.bank met de Slowaakse Post).

Gedurende de overgangsperiode zal 365.bank – met de volledige steun van ČSOB – al haar verplichtingen blijven nakomen en kwaliteitsvolle producten en diensten blijven aanbieden aan haar bestaande en nieuwe klanten. Klanten hoeven zelf geen enkele actie te ondernemen en kunnen hun producten en diensten blijven gebruiken en aanschaffen zoals voorheen, terwijl beide merken tijdens deze interimfase onafhankelijk actief blijven onder hun bestaande naam. Het waarborgen van een vlotte en naadloze ervaring voor klanten en medewerkers blijft tijdens de integratie een topprioriteit.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep NV, verwelkomt de afronding van de transactie:

"Vandaag zetten we een belangrijke stap in ons langetermijnengagement voor de Slowaakse markt. Het weerspiegelt KBC's ambitie om zijn referentiestatus in de Centraal- en Oost-Europese regio verder te versterken, zowel via organische groei als door gerichte overnames. Met de afronding van deze overname bouwen we aan de gezamenlijke toekomst van ČSOB en 365.bank. De afgelopen jaren heeft ČSOB een gestage groei en veerkracht laten zien, terwijl 365.bank zich heeft ontwikkeld tot een moderne, innovatieve en klantgerichte instelling. Door onze krachten te bundelen leggen we de fundamenten voor een toekomstbestendige bankgroep die onze klanten nog beter van dienst zal zijn met een combinatie van digitaal gebruiksgemak en lokale expertise. Ik heet de klanten en medewerkers van 365.bank van harte welkom in onze groep en kijk ernaar uit om samen het volgende hoofdstuk van ons traject samen vorm te geven. "

Daniel Kollár, CEO van ČSOB Bank Slowakije en vanaf vandaag ook CEO van 365.bank vervolgt:

"Ik ben ervan overtuigd dat het bundelen van onze krachten een slimme keuze is, omdat we zo het beste van beide organisaties kunnen samenbrengen en nog meer waarde kunnen creëren voor onze klanten en onze teams. Daarom heet ik zowel klanten als nieuwe collega’s van harte welkom in een sterker, verenigd bedrijf. Deze integratie draait niet enkel om schaalvergroting in een sterk gereguleerde omgeving, het gaat ook om het uitbouwen van een cultuur van samenwerking en excellentie binnen onze teams, zodat we onze klanten relevante oplossingen kunnen bieden in een digitaal tijdperk.

Deze stap sluit naadloos aan bij de transformatie die ČSOB verschillende jaren geleden heeft ingezet, met de ambitie om digitale uitmuntendheid en menselijke expertise te combineren. Door de integratie van 365.bank, inclusief Postal Bank, zullen we ons bankverzekeringsmodel verder versterken en de toegang tot unieke oplossingen, zoals SmartServices+, verbreden. Deze overname is een positieve ontwikkeling voor Slowakije.”

Patrik Tkáč, medeoprichter en voorzitter van de raad van bestuur van J&T Finance Group SE, de meerderheidsaandeelhouder van 365.bank, concludeert:

"In de afgelopen tien jaar, waarin 365.bank (voorheen bekend als Poštová banka) deel uitmaakte van onze bankgroep, heeft het met succes een volledige transformatie ondergaan. Vandaag, is het een stabiele en moderne retailbank, volledig uitgerust om aan de behoeften van meer dan 800.000 klanten in Slowakije te voldoen door middel van handige en volledig digitale diensten, en klaar voor verdere groei. We bedanken oprecht alle werknemers en klanten van 365.bank en zijn ervan overtuigd dat we met ČSOB en haar moedermaatschappij KBC de best mogelijke partner hebben gevonden voor een voorspoedige toekomst. Voor J&T FINANCE GROUP stelt de verkoop van 365.bank ons in staat om ons te concentreren op onze groei-initiatieven en de ontwikkeling van J&T Banka als marktleider in private banking."

Over 365.bank

365.bank is een retailbank met een sterk financieel profiel en een uniek distributienetwerk. 365.bank is een commerciële bank met een volledig productaanbod en een bijzonder sterke focus op retailklanten.

365.bank werd in 2018 voor het eerst voorgesteld als volledig digitale bank en in 2021 werd het samengevoegd met Postal bank, waarvan het de portefeuilles en kantoren in heel Slowakije overnam. In het kader van de overname worden 365.bank en haar dochterondernemingen volledig mee opgenomen in de transactie.

Momenteel werkt het als een universele bank die een breed scala aan diensten en producten aanbiedt aan particulieren en bedrijven onder twee merknamen (365.bank en Postal bank) met verschillende distributiemodellen en klantenbestanden voor beide activiteiten. 365.bank is een digitale bank die zich richt op het segment van jongere, stedelijke, doorsnee/vermogende klanten. De focus ligt op digitaal bankieren via mobiele en online platformen, die het voornaamste kanaal zijn voor klantenwerving. Postal bank richt zich op de bredere klantensegmenten in alle gemeenten met meer dan 1 500 inwoners en profiteert van de jarenlange samenwerking met de Slowaakse Post om bankproducten te verdelen via in totaal meer dan 1 400 verkooppunten.

In december 2024 bedroegen de totale activa van 365.bank 4,7 miljard euro en het eigen vermogen 551 miljoen euro. Het had 1 292 werknemers, die ongeveer 830 000 klanten bedienen via 57 kantoren van 365.bank en meer dan 1 300 verkooppunten in elk kantoor van de Slowaakse Post.

Over de aanwezigheid van KBC in Slowakije

Het Belgische KBC Bank NV is de moedermaatschappij en enige aandeelhouder van Československá obchodná banka (ČSOB). ČSOB is een toonaangevende Slowaakse bank die al meer dan 50 jaar bestaat. Het is een van de belangrijkste en sterkste banken op de Slowaakse markt. Als universele bank levert het diensten aan alle klantensegmenten, nl. particulieren, zelfstandigen, kmo's en bedrijvenklanten, maar ook institutionele en privatebankingklanten. De bank maakt deel uit van de ČSOB Financial Group, die ook ČSOB Leasing, ČSOB Advisory, ČSOB Real en ČSOB Nadácia (stichting) omvat. ČSOB Poisťovňa (verzekeringsmaatschappij) is een verbonden onderneming van ČSOB.

De overname van 365.bank past in de strategische focus van KBC op zowel organische als anorganische groei in Slowakije, zoals ook bleek uit de overname van het Slowaakse OTP Bank in 2021.

Verwacht wordt dat de gecombineerde entiteit (ČSOB en 365.bank) een marktaandeel van ongeveer 20% zal hebben in nettoleningen en hypotheken aan particulieren, waarmee KBC een van de sterkste bankgroepen op de Slowaakse markt wordt.

Over J&T Group

De J&T Finance Group richt zich op het leveren van uitgebreide diensten op het gebied van private banking, retailbankieren, vermogensbeheer voor particuliere klanten en instellingen, investment banking en projectfinanciering. Het bedrijf levert ook diensten op het vlak van administratie, personeelszaken, boekhouding, consolidatie en fiscaal advies. Het biedt zijn diensten voornamelijk aan in Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Duitsland. Meer informatie op www.jtfg.com.

