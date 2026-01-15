Sodexo - Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Information réglementée

Issy-les-Moulineaux, le 15 janvier 2026



Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Sodexo à BNP Paribas Arbitrage, les moyens suivants figuraient au crédit du compte de liquidité au 31 décembre 2025 :

86 907 titres

10 753 152 euros

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

À l'achat : 288 451 titres, pour un montant de 14 326 470 euros (2 469 transactions)

À la vente : 286 077 titres, pour un montant de 14 292 860 euros (2 992 transactions)

Il est rappelé que :

1° - lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, après clôture des marchés, les moyens suivants figuraient au crédit du compte de liquidité :

84 533 titres

10 786 761 euros

2° - au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

À l'achat : 412 920 titres, pour un montant de 26 508 699 euros (3 705 transactions)

À la vente : 353 779 titres, pour un montant de 22 872 331 euros (3 634 transactions)

3° - au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, les moyens suivants figuraient au crédit du compte de liquidité :

167 903 titres

11 605 851 euros

4° - au 13 mars 2020, soit la veille de la date de prise d’effet du contrat de liquidité en vigueur, les moyens suivants figuraient au crédit du compte de liquidité :

227 000 titres

7 088 975 euros

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.



Chiffres clés de Sodexo

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé

pour l’exercice 2025

pour l’exercice 2025 426 000 collaborateurs au 31 août 2025

2e employeur privé français dans le monde 43 pays

80 millions de consommateurs au quotidien

6,5 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 7 janvier 2026)

