Groundwork BioAg se expande en Brasil con el nombramiento de Roberto Gajardoni como gerente de país

MAZOR, Israel, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groundwork BioAg® (“Groundwork”), el productor líder mundial de inoculantes micorrízicos, anunció el nombramiento de Roberto Gajardoni como director de país para Brasil, marcando un hito estratégico en la expansión de la compañía en el mercado brasileño.

Gajardoni liderará la estrategia y el desarrollo comercial de Groundwork BioAg en Brasil, fortaleciendo alianzas y acelerando las ventas de productos.

Trabajará en estrecha colaboración con Novatero BioAg ("Novatero"), el distribuidor brasileño de Rootella®, el inoculante micorrízico insignia de Groundwork. Novatero está comprometida con brindar a los agricultores soluciones que mejoren la salud del suelo y potencien el rendimiento de los cultivos. Formulados para la agricultura comercial a gran escala, los inoculantes micorrízicos Rootella ayudan a los productores a optimizar la eficiencia de los fertilizantes, aumentar los rendimientos y secuestrar carbono del suelo de forma duradera.

El mercado brasileño de biológicos está preparado para mantener un sólido crecimiento, impulsado por la demanda de mayores rendimientos en hectáreas limitadas, soluciones frente a las persistentes presiones por sequía y estrategias para reducir el uso excesivo de fertilizantes. Estos desafíos combinados afectan la producción en aproximadamente 85 millones de hectáreas de tierras agrícolas en el país.

Gajardoni aporta una amplia experiencia en agronegocios que abarca protección de cultivos, semillas y especialidades biológicas y nutricionales. Ha ocupado roles estratégicos de liderazgo en desarrollo de negocios, marketing y operaciones comerciales en Syngenta, Bayer (Monsanto) y, más recientemente, en Limagrain y Microxisto.

Me entusiasma unirme a Groundwork BioAg en un momento de fuerte impulso en Brasil”, señaló Gajardoni. “Espero trabajar estrechamente con Novatero para ampliar la adopción por parte de los clientes y acelerar las ventas en toda la región”.

"Nuestro crecimiento en Brasil ha alcanzado un punto en el que es esencial contar con un liderazgo local dedicado", dijo Hanan Dor, director comercial (Chief Commercial Officer) de Groundwork “La experiencia de Roberto y sus sólidos conocimientos de la agricultura brasileña lo convierten en el líder adecuado para guiar nuestra próxima fase de expansión, aumentar el reconocimiento y llevar Rootella a más productores en todo el país”.

Con este nombramiento, Groundwork BioAg refuerza su compromiso con Brasil como un mercado clave de crecimiento y con el suministro de soluciones biológicas que ayuden a los agricultores brasileños a aumentar los rendimientos, mejorar la eficiencia del uso de fertilizantes y construir suelos resilientes y ricos en carbono.

Acerca de Groundwork BioAg:

Groundwork BioAg es una empresa global de bioagricultura que produce inoculantes micorrízicos altamente concentrados y rentables, diseñados para abordar los desafíos duales de la seguridad alimentaria y el cambio climático. Sobre la base de décadas de I+D, la línea de productos Rootella ya se utiliza en millones de hectáreas en todo el mundo, mejorando la fertilidad de los suelos agrícolas y acelerando el secuestro permanente de carbono. Groundwork BioAg visualiza tierras agrícolas restauradas como retenedoras netas de carbono, ayudando a los agricultores a aumentar los rendimientos, optimizar el uso de fertilizantes y generar ingresos por créditos de carbono. Para más información visite, www.groundworkbioag.com.

Contacto:

jennifer@groundworkbioag.com

