MARE NOSTRUM

Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Grenoble, le 15 janvier 2026 – 19h - Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI.

Au titre du contrat de liquidité confié par MARE NOSTRUM à la société Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31 décembre 2025 :

Nombre d’actions : 42 152 titres

Solde en espèces de 1 927,35 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 81 438 titres 449 transactions 50 407,47 € VENTE 61 788 titres 343 transactions 40 385,59 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 22 502 titres

Solde en espèces de 11 904,06 €

Et les moyens suivants figuraient au compte de liquidité lors de sa mise en place au 26 octobre 2023 :

Nombre d’actions : 10 779 titres

Solde en espèces : 14 133,14 €

A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarques dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

www.mare-nostrum.eu

Contacts

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu Investisseurs

Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

marenostrum@aelium.fr

