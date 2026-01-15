Ipsos : Pour des raisons de santé, Didier Truchot démissionne de son poste de Président du Conseil d’administration d’Ipsos. Le Conseil d’Ipsos nomme Laurence Stoclet Présidente.

Pour des raisons de santé,

Didier Truchot démissionne de son poste de Président

du Conseil d’administration d’Ipsos.

Le Conseil d’Ipsos nomme Laurence Stoclet Présidente.

Paris, 15 janvier 2026 – Le Conseil d’administration d’Ipsos s’est tenu aujourd’hui à Paris, 15 janvier 2026. Didier Truchot a informé le Conseil de son intention de quitter ses fonctions de Président. Il a précisé qu’il était atteint depuis près de quatre ans d’un cancer des voies digestives et que l’évolution récente de sa maladie allait requérir une part croissante de son attention et de son énergie. Sa démission sera effective le 28 février prochain.

Didier Truchot a déclaré qu’il entendait rester impliqué dans la vie de l’entreprise en tant qu’administrateur et en restant son principal actionnaire.

Sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, les membres du Conseil ont décidé à l’unanimité de nommer Présidente du Conseil d’administration Madame Laurence Stoclet.

Laurence Stoclet a occupé différentes fonctions exécutives chez Ipsos depuis 1998, d’abord comme directeur financier, puis depuis 2010 en tant que directeur général délégué. Elle avait quitté ses fonctions exécutives le 30 septembre 2022. Elle est membre du Conseil d’administration d’Ipsos depuis 2002.

Laurence Stoclet prendra ses fonctions de Présidente du Conseil d’administration le 1er mars 2026.

Par ailleurs, afin de renforcer sa gouvernance, le Conseil a décidé de nommer Madame Anne-Marie Couderc, Administrateur Référent. Madame Anne-Marie Couderc est membre du Conseil d’administration d’Ipsos depuis le 20 juin 2025. Elle est également Présidente du Comité des Nominations et des Rémunérations de la Société.

Didier Truchot a tenu à partager avec les membres du Conseil sa conviction que la Société saura saisir les opportunités considérables qu’offrent le développement et la mise en place des nouvelles technologies, notamment celles relevant de l’intelligence artificielle. Il a également exprimé sa confiance dans l’action de Jean Laurent Poitou, le nouveau directeur général de la Société, et dans sa capacité, avec son équipe, à mettre en place les changements qui permettront à Ipsos de s’affirmer dans les mois et années qui viennent comme un incontestable leader mondial dans son marché.

Les membres du Conseil ont exprimé à Didier Truchot tout leur soutien et leur amitié, avant de le nommer Président d’honneur.

A PROPOS DE MME LAURENCE STOCLET :

Dirigeante d’entreprise et administratrice de société, Laurence Stoclet possède une grande expérience de la gestion d’opérations internationales et du développement de plateformes technologiques.

Laurence Stoclet est une spécialiste des études de marché et des sondages et a occupé différentes fonctions exécutives chez Ipsos pendant 24 ans, après avoir géré pendant trois ans l’association Etudes ESCP qui réalisait des études de marché au sein de l’ESCP Business School dont elle est diplômée (MBA 1989 – Option Banque et Finance).

En 1998, elle avait rejoint Ipsos en tant que Directeur financier du Groupe pour préparer son introduction en bourse, puis avait été nommée Directeur général délégué, poste qu'elle a occupé jusqu'en septembre 2022. Dans le cadre de ses fonctions, elle a supervisé plus d’une centaine d’acquisitions de sociétés et leurs plans d’intégration, qui ont contribué à faire d'Ipsos un leader de son secteur, présent dans 90 pays. Elle a aussi dirigé les back-offices d’opérations du Groupe et les ressources humaines pendant quelque temps. Elle gérait directement les investissements dans les nouvelles technologies ainsi que les 1 000 ingénieurs professionnels de l’informatique du Groupe et a lancé la plateforme Ipsos.digital en janvier 2020.

Au début de sa carrière, Laurence Stoclet avait été analyste financier chez Goldman Sachs, puis pendant six ans et demi, Manager en Audit et Consulting chez Arthur Andersen. Durant deux années, elle avait ensuite été responsable de la trésorerie, des financements et des relations investisseurs chez Metaleurop, société industrielle cotée en bourse.

Aujourd’hui, elle est directrice générale de DT & Partners, l’actionnaire de référence du groupe Ipsos, et elle est administratrice d’un certain nombre d’entités du Groupe ; notamment elle est administratrice d'un fonds chinois "OneWorld" qui investit dans des plateformes de Big Data et de Marketing en Chine et est conseiller de Jean Laurent Poitou, Directeur général d’Ipsos SA, pour le suivi d’autres participations, minoritaires non consolidées dans les comptes du Groupe ou ayant des partenaires minoritaires.

Experte des affaires financières, juridiques et fiscales, elle est titulaire du DESCF (diplôme supérieur comptable et finances). Elle est aussi certifiée Administrateur - Sciences Po/IFA et spécialiste des comités d’audit (Ecoda-Europe) et agréée ACPR. De 2023 à mars 2025, Laurence Stoclet a été Présidente de la DFCG Île de France, l’association nationale des dirigeants financiers.

Depuis fin 2022, elle est Administratrice indépendante au sein du Conseil d'Ingenico, leader mondial des solutions de paiement détenu par le fonds Apollo, et elle en préside le Comité d'Audit et des Risques.

En mai 2025, elle a été nommée représentante du MEDEF au Conseil d’administration d’Action Logement Services, acteur majeur du logement social en France, et participe à son Comité des Comptes.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SPF 120, Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD). ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com

