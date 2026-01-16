VGP NV: kondigt de resultaten aan van haar aanbod tot aankoop in cash inzake diens uitstaande 500.000.000 EUR 1,625% vaste rente groene obligaties met 17 januari 2027 als vervaldatum (ISIN: BE6332786449)

NIET VOO R VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR OF AAN ENIGE PERSOON GEVESTIGD OF WOONACHTIG IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, DIENS TERRITORIA EN BEZITTINGEN (INCLUSIEF PUERTO RICO, DE AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN, GUAM, AMERIKAANS SAMOA, HET EILAND WAKE EN DE NOORDELIJKE MARIANA EILANDEN), ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF HET DISTRICT VAN COLUMBIA (DE “VERENIGDE STATEN”) OF AAN ENIGE AMERIKAANSE PERSOON (U.S. PERSON, ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S VAN DE UNITED STATES SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE “SECURITIES ACT”)) OF IN OF NAAR ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR HET ONWETTIG IS OM DIT PERSBERICHT VRIJ TE GEVEN, TE PUBLICEREN OF TE VERSPREIDEN (ZIE “BEPERKINGEN VAN AANBIEDING EN DISTRIBUTIE” IN HET TEDER OFFER MEMORANDUM (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD)).

16 januari 2026, (8.15 a.m. CET), Antwerpen, België: Vandaag kondigt VGP NV, pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit en een leverancier van duurzame energieoplossingen, (“VGP” en de “Aanbieder”) de resultaten aan van haar aanbod tot aankoop (het “Aanbod”) inzake diens uitstaande 500.000.000 EUR 1,625 % vaste rente groene obligaties met 17 januari 2027 als vervaldatum (ISIN: BE6332786449) (de “Obligaties”), waarvan nog 320.100.000 EUR uitstond op het ogenblik van lancering van het Aanbod, in cash tot het ‘Maximum Acceptance Amount’ (zoals gedefinieerd in het Tender Offer Memorandum).

Het Aanbod werd aangekondigd op 8 januari 2026 en werd gedaan onder de voorwaarden en bepalingen vervat in het tender offer memorandum van 8 januari 2026 (het “Tender Offer Memorandum”).

VGP kondigt aan dat het ‘Final Acceptance Amount’ (zoals gedefinieerd in het Tender Offer Memorandum) is vastgesteld op 100.000.000 EUR en dat de ‘New Issue Condition’ (zoals gedefinieerd in het Tender Offer Memorandum) is vervuld. Houders van de Obligaties kunnen meer informatie vinden in de aankondiging inzake de resultaten die beschikbaar is op de website van VGP op https://www.vgpparks.eu/nl/investeerders/financiele-schuld/ (de “Resultaten Aankondiging”).

OVER VGP

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit en een leverancier van duurzame energieoplossingen. VGP heeft een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met uitgebreide expertise en jarenlange ervaring in de hele waardeketen. Opgericht in 1998 als een Belgische vastgoedontwikkelaar in familiebezit in Tsjechië is VGP met een personeelsbestand van ongeveer 412 voltijdse werknemers actief in 18 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. Per juni 2025 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures aan 100%, € 8,3 miljard en had het bedrijf een Netto Vermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,6 miljard. VGP is genoteerd aan Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu/nl.



Termen met een hoofdletter die in dit persbericht worden gebruikt maar niet anderszins worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de bovengenoemde Resultaten Aankondiging. Dit persbericht moet samen worden gelezen met het Tender Offer Memorandum. Dit persbericht, de Resultaten Aankondiging en het Tender Offer Memorandum bevatten belangrijke informatie die zorgvuldig moet worden gelezen voordat enige beslissing wordt genomen met betrekking tot het Aanbod ( Offer ).

*Dit persbericht bevat informatie die is onderworpen aan de transparantievoorschriften voor beursgenoteerde vennootschappen.

