AB "Tewox“ valdomos įmonės gavo statybos leidimus dviejų prekybinės paskirties objektų statyboms

 | Source: AB Tewox AB Tewox

Vilnius, Lietuva, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Dvi AB „Tewox“ valdomos įmonės gavo statybos leidimus dviejų naujų maisto prekių parduotuvių statyboms Vilniuje ir Pabradėje. Abi parduotuvės turi pasirašytas ilgalaikes nuomos sutartis.

Informacija apie projektus:

  • Vilniuje bus statoma maisto prekių parduotuvė, kurios nuomojamas plotas sieks apie 2 100 kv. m. Objektas bus išnuomotas prekybos tinklui „Iki“. Planuojama, kad bendros investicijos sieks apie 6 mln. eurų, o atidarymas numatomas 2026 m. antrąjį pusmetį.
  • Pabradėje bus statoma maisto prekių parduotuvė, kurios nuomojamas plotas sieks apie 2 100 kv. m. Objektas bus išnuomotas prekybos tinklui „Iki“. Planuojama, kad bendros investicijos sieks apie 5 mln. eurų, o atidarymas numatomas 2026 m. antrąjį pusmetį.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Paulius Nevinskas
Investicinės Bendrovės valdytojas
paulius.nevinskas@lordslb.lt
https://lordslb.lt/tewox_bonds/


