AB "Tewox“ valdomos įmonės gavo statybos leidimus dviejų prekybinės paskirties objektų statyboms

Vilnius, Lietuva, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Dvi AB „Tewox“ valdomos įmonės gavo statybos leidimus dviejų naujų maisto prekių parduotuvių statyboms Vilniuje ir Pabradėje. Abi parduotuvės turi pasirašytas ilgalaikes nuomos sutartis.
Informacija apie projektus:
- Vilniuje bus statoma maisto prekių parduotuvė, kurios nuomojamas plotas sieks apie 2 100 kv. m. Objektas bus išnuomotas prekybos tinklui „Iki“. Planuojama, kad bendros investicijos sieks apie 6 mln. eurų, o atidarymas numatomas 2026 m. antrąjį pusmetį.
- Pabradėje bus statoma maisto prekių parduotuvė, kurios nuomojamas plotas sieks apie 2 100 kv. m. Objektas bus išnuomotas prekybos tinklui „Iki“. Planuojama, kad bendros investicijos sieks apie 5 mln. eurų, o atidarymas numatomas 2026 m. antrąjį pusmetį.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Paulius Nevinskas
Investicinės Bendrovės valdytojas
paulius.nevinskas@lordslb.lt
https://lordslb.lt/tewox_bonds/