Orange Belgium invite les investisseurs et les analystes à prendre part à la conférence en ligne et téléphonique organisée le 6 février 2026 sur les résultats du second semestre et de l’exercice 2025

Orange Belgium communiquera ses résultats du second semestre et de l’exercice 2026 le vendredi 6 février à 07h00 CET.

L’équipe Relations Investisseurs d’Orange Belgium a le plaisir d’inviter les investisseurs et les analystes à prendre part à la conférence en ligne et téléphonique donnée par :

Xavier Pichon, CEO

Antoine Chouc, CFO

Koen Van Mol, Director Corporate Strategy & Investor Relations

La conférence débutera à 10h00 CET (09h00 UK / 4h00 EST). Pour prendre part à la conférence en ligne, veuillez-vous enregistrer via le lien : Orange Belgium S2 2025.

Si vous souhaitez ne prendre part qu’à la conférence téléphonique, veuillez-vous enregistrer via le même lien, où vous trouverez toutes les informations utiles.

L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible après la conférence et pourra être téléchargé depuis notre site internet. Vous trouverez le lien d’accès à l’enregistrement sur le site web ci-dessous.

Le communiqué de presse relatif aux résultats du second semestre et de l’exercice 2025, la présentation et le toolkit des résultats seront également disponibles le vendredi 6 février sur la page financière de notre site internet : Résultats financiers.

A propos d'Orange Belgium

Orange Belgium est l'un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec un chiffre d'affaires de 962,7 millions d'euros, 3,5 millions de clients mobiles et plus de 1 millions de clients haut débit fixe au 30 juin 2025, et au Luxembourg, via sa filiale Orange Communications Luxembourg. Grâce à ses propres réseaux fixe et mobile, il propose tant aux clients résidentiels qu’au marché professionnel des services de connectivités fixes et mobiles et des offres convergentes (internet, téléphonie, télévision, y compris des contenus TV originaux : Be tv, VOOsport, …). En tant qu'opérateur responsable, Orange Belgium investit pour réduire son empreinte écologique et promouvoir des pratiques numériques durables et inclusives. Orange Belgium est aussi un opérateur wholesale qui propose à ses partenaires l’accès à son infrastructure ainsi qu’un vaste portefeuille de services de connectivité et de mobilité, qui inclut des offres articulées autour du big data et de l’Internet of Things (IoT).

Orange Belgium est une filiale du groupe Orange, présent dans 26 pays avec une base totale de 300 millions de clients dans le monde au 30 juin 2025. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business.

Orange Belgium est coté à la Bourse de Bruxelles (OBEL).

Pour plus d'informations, sur le web et votre mobile : corporate.orange.be , www.orange.be ou suivez-nous sur X : @pressOrangeBe

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contact presse

Sven Adams – sven.adams@orange.com +32 (0)486 36 47 22

press@orange.be

Contacts investisseurs

Koen Van Mol - koen.vanmol@orange.com +32 (0) 495 55 14 99

ir@orange.be

