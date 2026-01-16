Orange Belgium nodigt investeerders en analisten uit om deel te nemen aan een online web en/of audio conferentie op 6 februari 2026 n.a.v. de resultaten van de tweede jaarhelft en het volledige jaar van 2025

Orange Belgium zal zijn resultaten voor de tweede jaarhelft en het volledige jaar van 2025 publiceren op vrijdag 6 februari 2026 om 7:00 lokale tijd.

Het Investor Relations team van Orange Belgium is verheugd investeerders en analisten uit te nodigen voor een online web en/of audio conferentie naar aanleiding van de financiële resultaten. De conferentie zal worden voorgezeten door:

Xavier Pichon, CEO

Antoine Chouc, CFO

Koen Van Mol, Director Corporate Strategy & Investor Relations

De conferentie start om 10:00 lokale tijd (09:00 UK / 04:00 EST). Om toegang te krijgen tot de online web conferentie, gelieve U te registreren via de volgende link: Orange Belgium S2 2025 resultaten.

Wenst U enkel aan de audio conferentie deel te nemen, gelieve U te registreren via dezelfde link, waar U alle details zal vinden.

De opgenomen sessie zal beschikbaar zijn na de conference call en kan worden gedownload van de Orange Belgium website via onderstaande website-link.

Het persbericht over de tweede jaarhelft en het volledige jaar van 2025, de presentatie en de resultaten toolkit zullen beschikbaar zijn op vrijdag 6 februari op de financiële sectie van de bedrijfswebsite: Financiële resultaten.

Over Orange Belgium

Orange Belgium is een van de grootste telecomspelers op de Belgische markt, met een omzet van 962,7 miljoen euro, 3,5 miljoen mobiele klanten en meer dan 1 miljoen breedbandklanten op 30 juni 2025, en in Luxemburg, via zijn dochteronderneming Orange Communications Luxembourg. Dankzij zijn eigen vaste en mobiele netwerken biedt Orange Belgium zowel residentiële als businessklanten vaste en mobiele connectiviteitsdiensten en convergente aanbiedingen (internet, telefonie, televisie, inclusief originele tv-content: Be tv, VOOsport, enz.). Als een verantwoorde operator investeert Orange Belgium om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzame en inclusieve digitale praktijken te bevorderen. Orange Belgium is ook een wholesale-operator die zijn partners toegang biedt tot zijn infrastructuur en tot een uitgebreid portfolio van connectiviteits- en mobiliteitsdiensten, waaronder aanbiedingen op basis van big data en het Internet of Things (IoT).

Orange Belgium is een filiaal van de Orange-groep, aanwezig in 26 landen met een totaal klantenbestand van 300 miljoen klanten wereldwijd op 30 juni 2025. Orange is ook een toonaangevende leverancier van wereldwijde IT- en telecommunicatiediensten aan multinationals onder de merknaam Orange Business.

Orange Belgium staat genoteerd op de Beurs van Brussel (OBEL).

Voor meer informatie, op internet en op je mobiel: corporate.orange.be , www.orange.be of volg ons op X: @pressOrangeBe

Orange en alle andere Orange-producten of -diensten in dit bericht zijn handelsmerken van Orange of Orange Brand Services Limited.

Perscontact

Sven Adams – sven.adams@orange.com +32 (0)486 36 47 22

press@orange.be

Contact investeerders

Koen Van Mol - koen.vanmol@orange.com +32 (0) 495 55 14 99

ir@orange.be

