GeekyAnts anuncia publicación en Expo con participación del cofundador Sanket Sahu sobre infraestructura de desarrollo en el navegador

SAN FRANCISCO, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sanket Sahu, cofundador de GeekyAnts y creador de Gluestack, compartió recientemente sus perspectivas y ha sido destacado en una publicación técnica de Expo.

La publicación destacada, “Cómo construí un servidor de desarrollo completamente en el navegador”, ofrece un análisis detallado de la arquitectura pionera nativa de navegador diseñada por GeekyAnts para impulsar el futuro de los entornos de desarrollo.

Al centrarse en las complejas necesidades organizacionales y la innovación de productos, GeekyAnts se mantiene a la vanguardia en la modernización de sistemas heredados. La publicación resalta de manera eficaz cómo los desarrollos de infraestructura basados en navegador continúan estableciendo el estándar para el ecosistema React Native .

El artículo técnico completo, que detalla el cambio arquitectónico hacia actualizaciones de vista previa en menos de 100 ms y flujos de trabajo de desarrollo asistidos por IA , está disponible directamente en el blog de Expo:

[ Enlace al artículo de Expo ].

Información de contacto: