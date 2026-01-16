GeekyAnts annonce une publication d’Expo mettant en avant son cofondateur Sanket Sahu sur les infrastructures de développement dans le navigateur

SAN FRANCISCO, 16 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sanket Sahu, cofondateur de GeekyAnts et créateur de gluestack, a récemment partagé son expertise et fait l’objet d’une publication technique signée Expo.

L’article mis en avant, intitulé « How I built a dev server entirely in the browser » (Comment j’ai conçu un serveur de développement entièrement dans le navigateur), propose une analyse approfondie de l’architecture pionnière native du navigateur conçue par GeekyAnts pour façonner l’avenir des environnements de développement.

En se concentrant sur des besoins organisationnels complexes et sur l’innovation produit, GeekyAnts demeure à la pointe de la modernisation des systèmes hérités. Cette publication met en lumière la manière dont nos développements d’infrastructure basés sur le navigateur continuent de définir les normes de l’écosystème React Native .

L’article technique complet, qui détaille la transition architecturale vers des mises à jour de prévisualisation en moins de 100 millisecondes ainsi que des flux de développement assistés par l’IA , est disponible directement sur le blog d’Expo :

[ Lien vers l’article d’Expo ].

