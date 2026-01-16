GeekyAnts מכריזה על Expo Feature בהשתתפות המייסד השותף סנקט סאהו על תשתית פיתוח בדפדפן

סן פרנסיסקו, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

סנקט סאהו (Sanket Sahu), מייסד שותף של GeekyAnts ויוצר gluestack, שיתף לאחרונה את תובנותיו והופיע בפרסום טכני של Expo.

הפרסום המוצג, 'כיצד בניתי שרת פיתוח שכולו בדפדפן', מציע ניתוח מעמיק של הארכיטקטורה החלוצית המותאמת לתפעול טבעי לדפדפן, שפותחה על ידי GeekyAnts כדי להניע את עתיד סביבות הפיתוח.

על ידי התמקדות בצרכים ארגוניים מורכבים ובחדשנות מוצרים, GeekyAnts נשארת בחזית המודרניזציה של המערכות מדורות קודמים. התכונה מדגישה ביעילות כיצד פיתוחי התשתית מבוססת הדפדפן שלנו ממשיכים להגדיר את הסטנדרט עבור האקוסיסטם של React Native.

ניתן לגשת ישירות לבלוג של Expo לקריאת המאמר הטכני המלא, המפרט את השינוי הארכיטקטוני לעבר עדכוני תצוגה מקדימה של פחות מ-100 אלפיות-השנייה ותזרימי עבודה לפיתוח בסיוע בינה מלאכותית.

[קישור למאמר Expo ].

למידע נוסף - מדיה

GeekyAnts Inc.

315 Montgomery Street, 9th & 10th Floors

San Francisco, CA 94104, USA

+1 845 534 6825

info@geekyants.com

www.geekyants.com/en-us