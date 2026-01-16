GeekyAnts Mengumumkan Fitur Expo dengan Menghadirkan Salah Satu Pendirinya, Sanket Sahu, terkait Infrastruktur Pengembangan dalam Browser

SAN FRANCISCO, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sanket Sahu, salah satu pendiri GeekyAnts dan kreator gluestack, baru-baru ini membagikan pandangannya dan menjadi sorotan dalam publikasi teknis yang dirilis oleh Expo.

Publikasi khusus berjudul 'How I Built a Dev Server Entirely in the Browser,' mengulas secara mendalam arsitektur sistem operasi berbasis browser yang dikembangkan oleh GeekyAnts untuk mendorong masa depan lingkungan pengembangan.

Dengan berfokus pada kebutuhan organisasi yang kompleks serta inovasi produk, GeekyAnts tetap berada di garis terdepan dalam modernisasi sistem lama. Fitur tersebut secara efektif menyoroti bagaimana pengembangan infrastruktur berbasis peramban kami terus menetapkan standar bagi ekosistem React Native .

Artikel teknis lengkap ini menjabarkan transformasi arsitektural menuju pembaruan pratinjau sub-100 milidetik serta implementasi alur kerja pengembangan yang didukung AI , dan dapat diakses langsung melalui blog Expo:

