ギーキーアンツ、共同創設者のサンケット・サフによるブラウザ内開発インフラストラクチャに関するExpo特集記事の公開を発表

サンフランシスコ発, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ギーキーアンツ (GeekyAnts) の共同創設者および gluestack (UIコンポーネントライブラリ) のクリエイターであるサンケット・サフ (Sanket Sahu) は最近、自身の見解を共有し、Expoの技術系公開記事で取り上げられている。
特集記事「ブラウザだけで開発サーバーを構築する方法 (How I built a dev server entirely in the browser)」では、開発環境の未来を推進するためにギーキーアンツが設計した先駆的なブラウザネイティブ・アーキテクチャを詳細に分析している。
複雑化する組織のニーズと製品イノベーションに注力することで、ギーキーアンツはレガシーシステム近代化の最前線に立ち続けている。 この記事では、ブラウザベースのインフラストラクチャ開発がどのようにしてReact Native エコシステムの標準を定義し続けているのかを効果的に示している。
100ミリ秒未満のプレビューアップデートとAI支援開発ワークフローに向けたアーキテクチャの移行について詳しく説明した技術系記事の全文は、以下のExpoブログから直接アクセスできる:
[Expo記事へのリンク]。
