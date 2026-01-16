サンフランシスコ発, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ギーキーアンツ (GeekyAnts) の共同創設者および gluestack (UIコンポーネントライブラリ) のクリエイターであるサンケット・サフ (Sanket Sahu) は最近、自身の見解を共有し、Expoの技術系公開記事で取り上げられている。

特集記事「ブラウザだけで開発サーバーを構築する方法 (How I built a dev server entirely in the browser)」では、開発環境の未来を推進するためにギーキーアンツが設計した先駆的なブラウザネイティブ・アーキテクチャを詳細に分析している。

複雑化する組織のニーズと製品イノベーションに注力することで、ギーキーアンツはレガシーシステム近代化の最前線に立ち続けている。 この記事では、ブラウザベースのインフラストラクチャ開発がどのようにして React Native エコシステム の標準を定義し続けているのかを効果的に示している。

100ミリ秒未満のプレビューアップデートと AI支援開発 ワークフローに向けたアーキテクチャの移行について詳しく説明した技術系記事の全文は、以下のExpoブログから直接アクセスできる:

