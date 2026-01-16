GeekyAnts, 공동 창업자 산켓 사후를 조명한 인브라우저 개발 인프라 관련 Expo 기고 소개

샌프란시스코, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GeekyAnts 의 공동 창업자이자 gluestack의 창립자인 산켓 사후(Sanket Sahu)는 최근 자신의 인사이트를 공유했으며, Expo가 발행한 기술 전문 매체에 소개됐다.

해당 기고문인 ‘How I built a dev server entirely in the browser(브라우저에서 완전히 구동되는 개발 서버를 어떻게 구축했는가)’는 개발 환경의 미래를 이끌기 위해 GeekyAnts가 설계한 선구적인 브라우저 네이티브 아키텍처를 심층적으로 분석하고 있다.

복잡한 조직적 요구와 제품 혁신에 집중함으로써 GeekyAnts는 레거시 시스템 현대화 분야의 최전선에 서 있다. 이번 기고는 브라우저 기반 인프라 개발이 어떻게 리액트 네이티브 생태계 ( React Native ecosystem )의 기준을 지속적으로 정의하고 있는지를 효과적으로 보여준다.

미리보기 업데이트를 100ms 이하로 단축하는 아키텍처 전환과 AI 지원 개발 ( AI-assisted development )워크플로를 상세히 다룬 전체 기술 아티클은 Expo 블로그에서 확인할 수 있다.

[ Expo 기사 링크 ].

연락처 정보