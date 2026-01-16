GeekyAnts Umumkan Ciri Expo Menampilkan Pengasas Bersama Sanket Sahu mengenai Infrastruktur Pembangunan Dalam Pelayar

SAN FRANCISCO, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sanket Sahu, pengasas bersama GeekyAnts dan pencipta gluestack, baru-baru ini berkongsi pandangan beliau serta ditampilkan dalam sebuah penerbitan teknikal oleh Expo.

Penerbitan yang ditampilkan, ‘How I built a dev server entirely in the browser’, menawarkan analisis mendalam mengenai seni bina asli berasaskan pelayar yang dipelopori oleh GeekyAnts untuk memacu masa depan persekitaran pembangunan.

Dengan memberi tumpuan kepada keperluan organisasi yang kompleks dan inovasi produk, GeekyAnts kekal di barisan hadapan dalam pemodenan sistem legasi. Ciri ini secara berkesan menyerlahkan cara pembangunan infrastruktur berasaskan pelayar kami terus menetapkan penanda aras bagi ekosistem React Native .

Artikel teknikal penuh, yang memperincikan perubahan seni bina ke arah kemas kini pratonton sub-100ms dan aliran kerja pembangunan dibantu AI , boleh diakses secara langsung di blog Expo:

[ Pautan ke Artikel Expo ].

Maklumat Hubungan