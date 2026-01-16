GeekyAnts 发布 Expo 专题报道：联合创始人 Sanket Sahu 解读浏览器内开发基础设施

旧金山, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GeekyAnts 联合创始人兼 gluestack 创建者 Sanket Sahu 近期分享了他的洞察，并登上 Expo 技术专栏。

这篇题为《我如何纯基于浏览器构建开发服务器》(How I built a dev server entirely in the browser) 的专题文章，深入解析了 GeekyAnts 为驱动开发环境未来而设计的开创性浏览器原生架构。

通过聚焦复杂的组织需求与产品创新，GeekyAnts 始终处于传统系统现代化的前沿。 本次专题报道有力地彰显了我们基于浏览器的基础设施开发如何持续定义 React Native 生态系统 的标准。

完整技术文章详述了实现低于 100 毫秒预览更新的架构转变以及 AI 辅助开发 工作流程，可通过 Expo 博客直接访问：

[ Expo 文章链接 ]。

联系信息