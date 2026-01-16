GeekyAnts 宣佈 Expo 專題報道，聚焦共同創辦人 Sanket Sahu 對於瀏覽器內開發基礎設施的見解

三藩市, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GeekyAnts 的共同創辦人兼 gluestack 創建者 Sanket Sahu，近來發表了洞察見解，並獲 Expo 的技術刊物專題報道。

這篇名為《我如何打造完全運行於瀏覽器的開發伺服器》(How I built a dev server entirely in the browser) 的專題文章，深入分析 GeekyAnts 為引領開發環境未來而設的開創性瀏覽器原生架構。

GeekyAnts 專注於滿足複雜的組織需求並致力產品創新，因而在舊有系統現代化浪潮中佔據領先位置。 此專題強而有力地彰顯我們基於瀏覽器的基礎設施發展，如何持續為 React Native 生態系統 確立標準。

這篇完整的技術文章，詳述架構轉向低於百毫秒預覽更新及 人工智能 (AI) 輔助開發 的工作流程，並已刊載於 Expo 網誌，歡迎在此直接閱覽：

[ Expo 文章連結 ]。

聯絡資訊