SKAGI: Tilkynning frá tilnefningarnefnd Skaga

Tilnefningarnefnd Skaga auglýsir eftir framboðum eða tilnefningum til stjórnar Skaga vegna aðalfundar félagsins sem haldinn verður þriðjudaginn 17. mars 2026.
Frestur til að skila inn framboðum og sem hljóta eiga umfjöllun tilnefningarnefndar er til og með mánudagsins 2. febrúar 2026. Þess skal getið að allir núverandi stjórnarmenn gefa kost á sér til áframhaldandi setu í stjórn Skaga.
Tilkynning um framboð skal vera á sérstöku eyðublaði sem unnt er að nálgast hér og á vefsvæði tilnefningarnefndar á heimasíðu Skaga: https://www.skagi.is/tilnefningarnefnd/. Útfylltum eyðublöðum, ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skal skila á netfangið: tilnefningarnefnd@skagi.is.
Almennur framboðsfrestur til stjórnar samkvæmt samþykktum Skaga er fimm dögum fyrir aðalfund. Starfsemi tilnefningarnefndar takmarkar ekki heimild frambjóðenda til að skila inn framboðum til stjórnar allt fram að því tímamarki.
Rökstudd tillaga tilnefningarnefndar um bestu samsetningu stjórnar verður birt samhliða aðalfundarboði.