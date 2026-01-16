Huhtamäki lisää ilmastotoimiaan – Science Based Targets -aloite on hyväksynyt uudet päästövähennystavoitteet

Huhtamäki nostaa ilmastotavoitteitaan asettamalla entistä tiukemmat lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet. Päivitetyt Scope 1 ja 2 tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen kanssa rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 °C:een.

Vuoteen 2030 mennessä yhtiö tavoittelee yli 50 prosentin vähennystä Scope 1 ja 2 -kasvihuonekaasupäästöissä* sekä 25 prosentin vähennystä Scope 3 -päästöissä** verrattuna vuoden 2022 tasoon. Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Huhtamäen päivitetyt tieteeseen perustuvat lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet.

Lisäksi Huhtamäki on sitoutunut asettamaan myös pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen SBTi:n mukaisesti, päämääränä saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

”Toimintaamme ohjaavat visiomme sekä usko siihen, että vastuullisuustyöllä luodaan kestävää arvoa. Tämän vuoksi sitoudumme entistä tiukempiin vastuullisuustavoitteisiin luodaksemme pitkäaikaisia vaikutuksia. Vastuullisuuden edistäminen on meille enemmän kuin pelkkien vaatimusten täyttämistä, se on koko toimintamme kulmakivi matkallamme vastuullisten pakkausratkaisujen ykkösvalinnaksi. Pakkausinnovaatioidemme ja päivitettyjen tavoitteidemme avulla tuemme asiakkaidemme kestävän kehityksen tavoitteita ja autamme lieventämään siirtymäriskejä, kuten hiilenhinnoittelun vaikutuksia. On tärkeää, että teemme yhteistyötä läpi koko arvoketjun saavuttaaksemme nämä tavoitteet ja vauhdittaaksemme kiireellisiä toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi," sanoo Ralf K. Wunderlich, Huhtamäen toimitusjohtaja.

Yrityksen toimintasuunnitelma päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi sisältää erilaisia keinoja, joiden tavoitteena on pienentää päästöjä Scope 1, Scope 2 ja Scope 3 -kategorioissa. Keinoihin lukeutuvat muun muassa fossiilisten polttoaineiden korvaaminen, uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen, yhteistyön painottaminen toimittajiin, jotka tarjoavat matalan päästöintensiteetin ratkaisuja sekä uusiutuvien ja kierrätettyjen materiaalien käytön lisääminen tuotteissa. Huhtamäki parantaa myös jatkuvasti toimintojensa tehokkuutta vähentääkseen hiilidioksidipäästöjä.

Päivitetyt vastuullisuuspäämärät suuremman vaikutuksen saavuttamiseksi

Vuoden 2025 lopulla Huhtamäki uudisti vastuullisuuspäämääriään vastaamaan pakkausalan ja asiakkaiden muuttuviin odotuksiin. Lisäksi uudistettu toimintamalli vahvistaa vastuunottoa toimeenpanosta ja varmistaa, että asetetut tavoitteet ovat teknologioiden kannalta olennaisia. Kestävä kehitys on jatkossakin Huhtamäen strategian kulmakivi. Yritys jatkaa kokonaisvaltaista ESG-lähestymistapaansa pyrkiessään olemaan vastuullisten pakkausratkaisujen ensisijainen valinta.

Ilmaston lisäksi ympäristötoimet keskittyvät kierrätettävien, kompostoitavien tai uudelleenkäytettävien, vastuullisista materiaaleista valmistettujen pakkauksien kehittämiseen, jätteen minimoimiseen, ja vedenkäytön vähentämiseen.

“Maapallon tulevaisuuden lisäksi kestävä kehitys on olennaista pitkän aikavälin kannattavuuden rakentamisessa. Jatkamme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa, jotta voimme tarjota vastuullisia, kustannustehokkaita ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja,” sanoo Ralf K. Wunderlich.

Lisätietoja:

Ralf K. Wunderlich

Toimitusjohtaja, Huhtamaki

media@huhtamaki.com

Huhtamäen SBTi:n hyväksymät lyhyen aikavälin tavoitteet:

Scope 1 & 2 : Huhtamäki sitoutuu vähentämään absoluuttisia Scope 1 ja 2 -kasvihuonekaasupäästöjä 50,44 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2022 lähtötasoon*.

: Huhtamäki sitoutuu vähentämään absoluuttisia Scope 1 ja 2 -kasvihuonekaasupäästöjä 50,44 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2022 lähtötasoon*. Scope 3 : Huhtamäki sitoutuu myös vähentämään absoluuttisia Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjään, joita syntyy ostetuista tuotteista ja palveluista, polttoaineeseen ja energiaan liittyvistä toiminnoista, hankintaketjun alkuvaiheen kuljetuksesta ja jakelusta, toiminnasta syntyvästä jätteestä, liikematkustamisesta sekä henkilöstön työmatkaliikenteestä, 25,0 %:lla saman aikavälin aikana.**

: Huhtamäki sitoutuu myös vähentämään absoluuttisia Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjään, joita syntyy ostetuista tuotteista ja palveluista, polttoaineeseen ja energiaan liittyvistä toiminnoista, hankintaketjun alkuvaiheen kuljetuksesta ja jakelusta, toiminnasta syntyvästä jätteestä, liikematkustamisesta sekä henkilöstön työmatkaliikenteestä, 25,0 %:lla saman aikavälin aikana.** Metsäkato: Huhtamäki sitoutuu metsäkadon torjumiseen ensisijaisissa metsäkatoon liittyvissä raaka-aineissaan, tavoitepäivämääränä 31. joulukuuta 2025.

*Tavoite kattaa myös maankäyttöön liittyvät päästöt sekä biogeenisten raaka-aineiden poistumat.

** Tavoite sisältää vain energia- ja teollisuuspäästöt; FLAG-päästöt sisällytetään myöhemmin, kun puutavara- ja puukuitualan sisältävä lopullinen FLAG-ohjeistus on julkaistu.

