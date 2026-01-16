EXEL Industries annonce l’organisation d’une visioconférence investisseurs particuliers le 29.01.2026





EXEL Industries annonce l’organisation d’une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers

Jeudi 29 janvier 2026 à 18h00

EXEL Industries (Euronext Paris), groupe industriel familial de dimension internationale, annonce l’organisation d’une visioconférence à destination de ses actionnaires et investisseurs particuliers :

Cette rencontre en ligne se tiendra en présence de représentants de la direction d’EXEL Industries et portera sur la présentation du Groupe, sa stratégie de développement et ses perspectives.

L’inscription à la visioconférence est obligatoire avant le jeudi 29 janvier 2026 à 18h00.

S'inscrire : https://app.livestorm.co/euroland-corporate/exel-industries-webinaire-actionnaires-particuliers

(Le replay de la visioconférence sera disponible pour toutes les personnes inscrites)

