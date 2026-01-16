Vietnam Island Metropolis Project erlangt durch Display am Times Square weltweite Aufmerksamkeit

HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gold Coast Vung Tau setzt Vietnam auf die Weltkarte – mit der ersten internationalen Inselmetropole im Zeichen des Trends zu einem nachhaltigen, erlebnisorientierten Lifestyle und urbanen Ökosystemen. Die Stadt folgt der Philosophie des „Eco–Cinematic Living“.

Kürzlich wurde der TV-Spot von Gold Coast Vung Tau auf den riesigen LED-Bildschirmen des Times Square in New York gezeigt. Damit signalisiert das Projekt seine Ambition, mit einer nach internationalen Standards gebauten Inselmetropole in Vietnam ein weltweites Publikum zu erreichen.

Gold Coast Vung Tau auf der Werbetafel am Times Square

Eine neue urbane Vision aus Vietnam

Als Antwort auf veränderte Lebensstile und ein neues Umweltbewusstsein will Gold Coast Vung Tau – inspiriert von der australischen Gold Coast – weit mehr als eine gewöhnliche Wohnsiedlung sein. Nach dem Prinzip des „Eco-Cinematic Living“ entsteht im Rahmen des Projekts ein integriertes Lebensumfeld, in dem Natur, Infrastruktur und Gemeinschaft harmonisch miteinander verschmelzen.



Das 1.300 Hektar große Projekt umfasst eine weitläufige Ökolandschaft, einschließlich 300 Hektar miteinander verbundene Wasserwege sowie 150 Hektar Parks und Grünflächen. Der Masterplan umfasst über 100 Annehmlichkeiten und Freizeitangebote vor Ort und in der Umgebung, darunter ein 85 Hektar großes Outlet-Center, das künftig das größte seiner Art in Südostasien werden soll.

Ein cinematischer Blick auf Gold Coast Vung Tau

Eco-Cinematic Living: Leben im Einklang mit der Natur

Bei Gold Coast Vung Tau steht „Eco“ für ein ganzheitliches Ökosystem, in dem Boulevards, markante Einrichtungen und weitläufige Naturlandschaften zu einer funktionierenden Stadt verschmelzen. Dies bildet die Grundlage von Mega Living – einer großzügigen Lebensweise, die Raum, Offenheit und eine zukunftsweisende Vision vereint.

Gold Coast Vung Tau liegt im Südosten von Ho-Chi-Minh-Stadt und profitiert von der Infrastruktur sowie den touristischen Vorzügen der südlichen Wirtschaftsregion Vietnams. Das Projekt ist etwa 60 Minuten vom Stadtzentrum und lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Long Thanh sowie vom Tiefwasserhafen Cai Mep-Thi Vai entfernt. Als Tor zur Region zieht das Gebiet jährlich über 16 Millionen Besucherinnen und Besucher an und stärkt Tourismus, Resort-Leben und die damit verbundenen kommerziellen Aktivitäten.



„Dank der soliden Infrastruktur, der touristischen Vorzüge der Region und einer langfristigen Entwicklungsvision entwickelt sich Gold Coast Vung Tau zu einem unverzichtbaren Reiseziel für Urlaub und Freizeit in der Umgebung von Ho-Chi-Minh-Stadt – und trägt dazu bei, das internationale Image Vietnams als Reiseland zu stärken“, so der Sprecher des Projektentwicklers.