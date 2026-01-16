Le projet de métropole insulaire vietnamienne gagne en visibilité mondiale grâce à la diffusion d’une vidéo publicitaire à Times Square

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 16 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors qu’un virage mondial s’opère en faveur de modes de vie durables, d’expériences immersives et d’écosystèmes urbains intégrés, Gold Coast Vung Tau positionne le Vietnam sur la scène internationale avec l’émergence de sa première métropole insulaire d’envergure mondiale, développée selon la philosophie Eco–Cinematic Living.

La vidéo publicitaire de Gold Coast Vung Tau a récemment été diffusée sur de grands écrans LED à Times Square, à New York, illustrant ainsi l’ambition du projet de toucher un public international avec une métropole insulaire née au Vietnam et construite selon les normes internationales.

Gold Coast Vung Tau à l’affiche sur un panneau publicitaire de Times Square

Une nouvelle vision urbaine venue du Vietnam

En réponse à l’évolution des modes de vie et des relations à l’environnement, Gold Coast Vung Tau — inspiré par la Gold Coast australienne — se positionne bien au-delà d’un projet résidentiel classique. Guidé par le concept Eco–Cinematic Living, le projet vise à créer un environnement de vie intégré, où nature, équipements et communauté sont harmonieusement connectés.



S’étendant sur 1 300 hectares, le projet se caractérise par un vaste paysage écologique comprenant 300 hectares de voies navigables interconnectées et 150 hectares de parcs et d’espaces verts. Le plan directeur prévoit plus de 100 équipements sur site et à proximité, dont un centre commercial de 85 hectares, appelé à devenir le plus grand de ce type en Asie du Sud-Est.

Vue cinématographique de Gold Coast Vung Tau

Eco–Cinematic Living : un cadre de vie façonné par la nature

À Gold Coast Vung Tau, le terme « Eco » renvoie à un écosystème complet dans lequel boulevards, infrastructures emblématiques et vastes paysages naturels coexistent harmonieusement, à l’échelle d’une ville pleinement fonctionnelle. C’est le fondement même du Mega Living : un mode de vie ambitieux façonné par son envergure, son ouverture et sa vision à long terme.

Situé au sud-est de Hô Chi Minh-Ville, Gold Coast Vung Tau bénéficie des infrastructures et des atouts touristiques de la région économique clé du Sud du Vietnam. Le projet est implanté à environ 60 minutes du centre-ville et à 35 minutes de l’aéroport international de Long Thanh et du port en eau profonde de Cai Mep–Thi Vai. Positionnée comme une destination phare, la région attire plus de 16 millions de visiteurs chaque année, alimentant ainsi le tourisme, les complexes hôteliers et les activités commerciales connexes.



« Tirant parti des solides infrastructures et du potentiel touristique de la région, ainsi que d’une vision de développement à long terme, Gold Coast Vung Tau est en train de devenir une destination incontournable pour le voyage et les loisirs à Hô Chi Minh-Ville et ses environs, contribuant ainsi à renforcer l’image touristique du Vietnam sur la scène internationale », a déclaré un porte-parole du promoteur.