ベトナムのアイランドメトロポリスプロジェクトがタイムズスクエアのディスプレイを通じて世界に放映される

ベトナム・ホーチミン市発, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 持続可能な生活、体験主導型ライフスタイル、都市生態系への世界的な移行が進む中、エコ・シネマティック・リビング (Eco–Cinematic Living) の理念の下に開発されたベトナム初の国際的なアイランドメトロポリスの登場により、ゴールドコースト・ブンタウ (Gold Coast Vung Tau) がベトナムを世界的な目的地として位置付ける。

ゴールドコースト・ブンタウのテレビコマーシャルが、ニューヨーク市のタイムズスクエアにある大型LEDスクリーンで最近放映された。これは、国際的基準に基づいて建設された、ベトナム発のアイランドメトロポリスを抱えるゴールドコースト・ブンタウのプロジェクトが、世界中の視聴者に向けて発信されたことを強調するものである。

タイムズスクエアのメイン看板に映し出されたゴールドコースト・ブンタウ

ベトナム発の新しい都市のビジョン

オーストラリアのゴールドコーストに着想を得たゴールドコースト・ブンタウは、ライフスタイルや環境との関わり方の変化に対応し、従来の住宅開発を超えた位置付けを獲得している。 エコ・シネマティック・リビングのコンセプトに基づき、同プロジェクトでは、自然、施設、コミュニティが意図的に結び付けられた統合的な生活環境の創造を目指している。



総面積1,300ヘクタールに及ぶこの開発プロジェクトは、300ヘクタールの相互連結された水路と150ヘクタールの公園・緑地からなるエコロジカルな大規模景観を特徴としている。 マスタープランには、東南アジア最大規模となる予定の85ヘクタールのショッピング施設を目玉とする100を超える敷地内および近隣の施設が含まれている。

ゴールドコースト・ブンタウの映画のような眺め

エコ・シネマティック・リビング：自然が縁取る生活

ゴールドコースト・ブンタウでは、「エコ」は完全な生態系を意味し、大通り、ランドマーク的な施設、広大な自然景観が一体となって、完全に機能的な都市を形成している。 これがメガ・リビング (Mega Living)、すなわち規模、開放性、長期的なビジョンによって形作られる、広がりのあるライフスタイルの基盤である。

ホーチミン市南東部に位置するゴールドコースト・ブンタウは、ベトナム南部主要経済地域のインフラと観光面での優位性から恩恵を得ている。 同プロジェクトは市内中心部から約60分、ロンタイン国際空港 (Long Thanh International Airport) およびカイメップ・チーバイ(Cai Mep–Thi Vai) 深水港から35分の距離にある。 この地域は、玄関口としての位置付けにより、年間1,600万人以上の訪問者を集め、観光、リゾート生活、関連商業活動を支えている。



「長期的な開発ビジョンとともに、地域の強固なインフラと観光基盤を活かし、ゴールドコースト・ブンタウは、ホーチミン市と周辺地域への広範な旅行・レジャーの旅程における必ず訪れるべき訪問地になりつつあります。これにより、国際舞台におけるベトナムの観光地としてのイメージの向上に貢献しています」と、ディベロッパーの広報担当者は述べている。