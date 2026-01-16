베트남 섬형 메트로폴리스 프로젝트, 타임스스퀘어 전광판 통해 글로벌 시선 사로잡아

베트남 호치민시티, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 지속가능한 삶과 경험 중심의 라이프스타일, 그리고 도시 생태계로의 전 세계적 전환 속에서 골드코스트 붕따우(Gold Coast Vung Tau)는 ‘에코–시네마틱 리빙(Eco–Cinematic Living)’ 철학을 바탕으로 개발된 베트남 최초의 국제적 섬형 메트로폴리스의 등장을 통해 베트남을 글로벌 무대에 올려놓고 있다.

최근 골드코스트 붕따우 TV 광고(TVC)는 미국 뉴욕 타임스스퀘어의 대형 LED 스크린에 상영되며, 국제 기준에 맞춰 조성된 베트남발 섬형 메트로폴리스를 전 세계 관객에게 알리려는 프로젝트의 글로벌 확장 의지를 부각시켰다.

골드코스트 붕따우, 뉴욕 타임스스퀘어 빌보드에 등장

베트남에서 제시하는 새로운 도시 비전

라이프스타일과 자연과의 연결 방식이 변화하는 흐름에 대응해, 골드코스트 붕따우(Gold Coast Vung Tau)는 호주의 골드코스트에서 영감을 받아 기존의 주거 개발을 넘어서는 프로젝트로 자리매김하고 있다. 에코–시네마틱 리빙(Eco–Cinematic Living) 개념을 바탕으로, 자연과 편의시설, 커뮤니티가 유기적으로 연결된 통합적 생활 환경을 조성하는 것을 목표로 한다.

총 1,300헥타르 규모의 이 개발 사업은 300헥타르에 달하는 상호 연결된 수로와 150헥타르의 공원 및 녹지 공간으로 구성된 대규모 생태 경관을 특징으로 한다. 마스터플랜에는 100개 이상의 단지 내·인접 편의시설이 포함되며, 그중 동남아시아 최대 규모를 목표로 하는 85헥타르 규모의 아웃렛 단지가 핵심 요소로 꼽힌다.

영화적 감성으로 담아낸 골드코스트 붕따우의 전경

에코–시네마틱 리빙: 자연이 삶을 프레이밍하다

골드코스트 붕따우에서 ‘에코(Eco)’는 가로수길, 랜드마크형 편의시설, 광활한 자연 경관이 하나의 유기적 시스템으로 작동하는 완전한 생태계를 의미한다. 이는 규모와 개방성, 장기적 비전에 의해 형성된 확장된 삶의 방식인 ‘메가 리빙(Mega Living)’의 토대다.

호치민시 남동부에 위치한 골드코스트 붕따우는 베트남 남부 핵심 경제권의 인프라와 관광적 이점을 고스란히 누린다. 도심에서 약 60분, 롱탄 국제공항과 까이멥–티바이 심해항에서는 약 35분 거리에 있다. 관문형 목적지로 자리한 이 지역은 연간 1,600만 명 이상의 방문객을 끌어들이며, 관광과 리조트 라이프스타일, 관련 상업 활동을 뒷받침하고 있다.

개발사 관계자는 “지역의 탄탄한 인프라와 관광 기반, 그리고 장기적인 개발 비전을 결합해 골드코스트 붕따우를 호치민시와 인근 지역을 잇는 여행·레저 여정의 필수 방문지로 조성하고 있다”며 “이를 통해 국제 무대에서 베트남의 목적지 이미지를 한 단계 끌어올리는 데 기여할 것”이라고 말했다.