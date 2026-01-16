Projek Metropolis Pulau Vietnam Mendapat Raih Pendedahan Global Melalui Paparan di Times Square

HO CHI MINH CITY, Vietnam, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seiring peralihan global ke arah kehidupan mampan, gaya hidup berasaskan pengalaman dan ekosistem bandar, Gold Coast Vung Tau sedang meletakkan Vietnam di peta dunia dengan kemunculan metropolis pulau antarabangsa pertamanya, yang dibangunkan di bawah falsafah Eco–Cinematic Living.

TVC Gold Coast Vung Tau baru-baru ini dipaparkan pada skrin LED bersaiz besar di Times Square, New York, sekali gus menegaskan usaha projek ini untuk menembusi khalayak global dengan metropolis pulau kelahiran Vietnam yang dibina mengikut piawaian antarabangsa.

Gold Coast Vung Tau dipaparkan pada papan iklan Times Square

Satu visi bandar baharu dari Vietnam

Sebagai respons terhadap perubahan gaya hidup dan cara manusia berinteraksi dengan alam sekitar, Gold Coast Vung Tau—diilhamkan daripada Gold Coast Australia—diposisi melangkaui pembangunan kediaman konvensional. Berpandukan konsep Eco–Cinematic Living, projek ini bertujuan mewujudkan persekitaran kehidupan bersepadu yang menghubungkan alam semula jadi, kemudahan dan komuniti secara terancang dan harmoni.



Meliputi keluasan 1,300 hektar, pembangunan ini merangkumi landskap ekologi berskala besar dengan 300 hektar laluan air yang saling berhubung dan 150 hektar taman serta kawasan hijau. Pelan induk ini merangkumi lebih 100 kemudahan di lokasi dan kawasan berdekatan, termasuk destinasi outlet seluas 85 hektar yang dirancang untuk menjadi yang terbesar seumpamanya di Asia Tenggara.

Pandangan sinematik Gold Coast Vung Tau

Eco–Cinematic Living: Kehidupan yang diselubungi alam semula jadi

Di Gold Coast Vung Tau, “Eco” melambangkan ekosistem menyeluruh, yang mana boulevard, kemudahan ikonik dan panorama alam semula jadi yang luas berfungsi bersama secara harmoni sebagai sebuah bandar yang serba lengkap. Inilah asas kepada Mega Living — satu gaya hidup yang luas, dibentuk oleh skala, keterbukaan dan visi jangka panjang.

Terletak di tenggara Ho Chi Minh City, Gold Coast Vung Tau menikmati kelebihan infrastruktur dan pelancongan daripada Wilayah Ekonomi Utama Selatan Vietnam. Projek ini hanya sekitar 60 minit dari pusat bandar dan 35 minit dari Lapangan Terbang Antarabangsa Long Thanh serta pelabuhan air dalam Cai Mep–Thi Vai. Diposisikan sebagai destinasi gerbang, kawasan ini menarik lebih 16 juta pelawat setiap tahun, menyokong sektor pelancongan, gaya hidup resort dan aktiviti komersial berkaitan.



“Dengan memanfaatkan kekuatan infrastruktur dan asas pelancongan serantau yang kukuh, digabungkan dengan visi pembangunan jangka panjang, Gold Coast Vung Tau sedang dibentuk sebagai destinasi wajib dikunjungi dalam perjalanan pelancongan dan gaya hidup yang lebih luas ke HCMC dan kawasan sekitarnya — sekali gus menyumbang kepada peningkatan imej destinasi Vietnam di pentas antarabangsa,” kata jurucakap pemaju.