越南海岛大都会项目登陆时代广场大屏，引全球瞩目

越南胡志明市, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着全球日益重视可持续生活、体验式生活方式及城市生态系统的发展，Gold Coast Vung Tau（头顿黄金海岸）项目正以越南首个国际海岛大都会之姿，依托“生态电影式生活” (Eco–Cinematic Living) 理念，将越南推上世界舞台。

近日，Gold Coast Vung Tau 的宣传片亮相纽约时代广场 LED 大屏，向全球观众展示了这一诞生于越南、以国际标准打造的海岛大都会项目，彰显其走向世界的决心。

Gold Coast Vung Tau 登上时代广场广告牌

来自越南的新城市愿景

为呼应不断演变的生活方式及人与环境的联结形态，Gold Coast Vung Tau 项目——灵感源自澳大利亚黄金海岸——超越传统住宅开发的定位， 以“生态电影式生活”为理念，致力于打造自然、配套与社区和谐相融的综合性生活环境。



项目占地 1,300 公顷，拥有大规模的生态景观，涵盖 300 公顷的互联水系和 150 公顷的公园绿地。 整体规划包含超过 100 项内部及周边配套设施，其中计划打造 85 公顷的奥特莱斯名品折扣购物目的地，有望成为东南亚规模最大的同类项目。

Gold Coast Vung Tau 银屏画境般的景致

生态电影式生活：自然筑景，生活入画

在 Gold Coast Vung Tau，“生态”代表一个完整的生态系统——林荫大道、地标性设施与广阔的自然景观和谐共存，共同构成一座功能完备的城市。 这正是“巨构生活”(Mega Living) 的基石：一种由宏大尺度、开放空间与长远视野所塑造的宽广生活方式。

Gold Coast Vung Tau 项目位于胡志明市东南部，享有越南南部重点经济区的基础设施和旅游辐射优势。 该项目距离市中心约 60 分钟车程，与隆城国际机场和盖梅-施威 (Cai Mep–Thi Vai) 深水港相距约 35 分钟车程。 作为门户型目的地，该区域每年吸引超过 1,600 万游客，为旅游度假及相关商业活动持续注入活力。



开发商发言人表示：“依托该地区强大的基础设施和旅游业底蕴，加之长远的发展视野，Gold Coast Vung Tau 正逐步成为前往胡志明市及周边地区旅游休闲行程中不容错过的一站，必将助力提升越南在国际舞台上的目的地形象。”