越南島嶼都會項目透過時代廣場展示獲得全球關注

越南胡志明市, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 隨著全球趨向可持續生活、體驗主導的生活方式及生態共融的城市發展，Gold Coast Vung Tau（黄金海岸頭頓）秉承生態影居 (Eco–Cinematic Living) 理念，打造出越南首座國際島嶼都會，讓越南於世界地圖上發光發亮。

Gold Coast Vung Tau的電視廣告近日在紐約時代廣場大型 LED 螢幕亮相，展現項目致力以這座植根越南、接軌國際的島嶼都會，吸引全球目光。

Gold Coast Vung Tau於時代廣場廣告牌登場

源自越南的全新城市願景

因應生活模式及環境連繫方式的轉變，Gold Coast Vung Tau從澳洲黃金海岸汲取靈感，定位超越傳統住宅發展。 在生態影居理念引導下，項目旨在打造自然、配套與社區巧妙融合的綜合生活環境。



發展項目佔地 1,300 公頃，建構宏大生態景觀，其中 300 公頃為連貫水道，150 公頃則是公園綠地。 整體規劃涵蓋逾百項場內及附近設施，尤其以一座 85 公頃的暢貨中心為焦點，將規劃為東南亞同類之冠。

Gold Coast Vung Tau的電影式景觀

生態影居：自然為幕，生活入框

在Gold Coast Vung Tau，「生態」(Eco) 意指完整生態系統，林蔭大道、地標配套與廣闊自然景觀和諧共存，形成一座運作完善的城市。 此乃宏大生活 (Mega Living) 的基礎，亦即一種由宏廣規模、開放格局與長遠視野鋪陳的恢弘生活境界。

Gold Coast Vung Tau坐落於胡志明市東南部，享有越南南部重點經濟區的基礎設施及旅遊優勢。 項目距離市中心約 60 分鐘車程，與隆城國際機場及蓋梅–市崴 (Cai Mep–Thi Vai) 深水港則相距約 35 分鐘車程。 區域定位為門戶目的地，每年吸引逾 1,600 萬訪客，支撐旅遊、度假生活及相關商業活動。



發展商發言人表示：「憑著區域雄厚基礎設施及旅遊底蘊，輔以長遠發展願景，Gold Coast Vung Tau正蛻變為胡志明市及周邊廣域旅遊休閒旅程中不容錯過的勝地，為越南國際目的地形象增添姿彩。」