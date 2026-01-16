Meddelelse om fejl NAV i Investeringsforeningen Maj Invest

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K
København, fredag den 16. januar 2026
Meddelelse om fejl i indre værdi (NAV) den 15. januar 2026 i
Investeringsforeningen Maj Invest
I afdelingen Globale Obligationer (ISIN: DK0060004950) & andelsklassen Globale Obligationer Akkumulerende (ISIN: DK0060037455) i Investeringsforeningen Maj Invest har der den 15. januar 2026 i tidsrummet fra 9:45 til 11:38 været offentliggjort fejlagtige NAV-værdier.
|ISIN
|Afdeling/Andelklasse
|Tidsinterval
(2026)
|Afvigelse i NAV (%)
|For lav eller for høj
|DK0060004950
|Globale Obligationer
|15. januar
9:45-11:38
|0,5 - 0,54
|For lav
|DK0060037455
|Globale Obligationer Akkumulerende
|15. januar
9:45-11:38
|0,5 - 0,55
|For lav
Der har i mindre omfang været handlet i afdelingen og andelsklassen.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Maj Invest