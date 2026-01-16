Meddelelse om fejl NAV i Investeringsforeningen Maj Invest

Nasdaq Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6

1067 København K

København, fredag den 16. januar 2026

Meddelelse om fejl i indre værdi (NAV) den 15. januar 2026 i

Investeringsforeningen Maj Invest

I afdelingen Globale Obligationer (ISIN: DK0060004950) & andelsklassen Globale Obligationer Akkumulerende (ISIN: DK0060037455) i Investeringsforeningen Maj Invest har der den 15. januar 2026 i tidsrummet fra 9:45 til 11:38 været offentliggjort fejlagtige NAV-værdier.

ISIN Afdeling/Andelklasse Tidsinterval

(2026) Afvigelse i NAV (%) For lav eller for høj DK0060004950 Globale Obligationer 15. januar

9:45-11:38 0,5 - 0,54 For lav DK0060037455 Globale Obligationer Akkumulerende 15. januar

9:45-11:38 0,5 - 0,55 For lav

Der har i mindre omfang været handlet i afdelingen og andelsklassen.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest