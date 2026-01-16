Meddelelse om fejl NAV i Investeringsforeningen Maj Invest

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

København, fredag den 16. januar 2026

Meddelelse om fejl i indre værdi (NAV) den 15. januar 2026 i
Investeringsforeningen Maj Invest

I afdelingen Globale Obligationer (ISIN: DK0060004950) & andelsklassen Globale Obligationer Akkumulerende (ISIN: DK0060037455) i Investeringsforeningen Maj Invest har der den 15. januar 2026 i tidsrummet fra 9:45 til 11:38 været offentliggjort fejlagtige NAV-værdier.

ISIN Afdeling/AndelklasseTidsinterval
(2026)		Afvigelse i NAV (%)For lav eller for høj
DK0060004950Globale Obligationer15. januar
9:45-11:38		0,5 - 0,54For lav
DK0060037455Globale Obligationer Akkumulerende15. januar
9:45-11:38		0,5 - 0,55For lav

Der har i mindre omfang været handlet i afdelingen og andelsklassen.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest


