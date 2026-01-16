Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet

 | Source: Digitalist Group Oyj Digitalist Group Oyj

Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Wilhelm Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

 Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 138689/5/4


 

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-09

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS 


 


 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 2800 Yksikköhinta: 1.77 EUR 

(2): Volyymi: 1700 Yksikköhinta: 1.72 EUR 

(3): Volyymi: 1900 Yksikköhinta: 1.69 EUR 

(4): Volyymi: 1600 Yksikköhinta: 1.67 EUR 

(5): Volyymi: 3500 Yksikköhinta: 1.85 EUR 


 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5): 

Volyymi: 11500 Keskihinta: 1.75983 EUR


 

Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Wilhelm Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

 Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 138813/5/4


 

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-12

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS 


 


 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 4744 Yksikköhinta: 1.71 EUR 


 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): 

Volyymi: 4744 Keskihinta: 1.71 EUR


