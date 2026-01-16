Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Wilhelm Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 138689/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-09
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000591698
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2800 Yksikköhinta: 1.77 EUR
(2): Volyymi: 1700 Yksikköhinta: 1.72 EUR
(3): Volyymi: 1900 Yksikköhinta: 1.69 EUR
(4): Volyymi: 1600 Yksikköhinta: 1.67 EUR
(5): Volyymi: 3500 Yksikköhinta: 1.85 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5):
Volyymi: 11500 Keskihinta: 1.75983 EUR
Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Wilhelm Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 138813/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-12
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000591698
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 4744 Yksikköhinta: 1.71 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 4744 Keskihinta: 1.71 EUR