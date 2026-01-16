Til Nasdaq Copenhagen A/S

Humlebæk, den 16. januar 2026 Selskabsmeddelelse nr. 2/2026





Meddelelse om offentliggørelse af tilbudsdokument vedrørende pligtmæssigt overtagelsestilbud

Med henvisning til selskabsmeddelelsen af 19. december 2025 vedrørende pligten for Frederik2 ApS, til at fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud til de resterende aktionærer i SKAKO A/S ("SKAKO"), har Frederik2 ApS, i dag offentliggjort et tilbudsdokumentet, der er godkendt af Finanstilsynet, herunder en acceptbanket, i overensstemmelse med § 3, stk. 2 og § 21 i bekendtgørelse nr. 614 af 2. juni 2025 ("Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud").

Frederik2 ApS' meddelelse er vedhæftet denne meddelelse. Tilbudsdokumentet og acceptblanketten er med visse begrænsninger tilgængelige på www.3november25.dk/pligtmaessigt-kobstilbud/.



Bestyrelsen for SKAKO vil senest den 30. januar 2026 offentliggøre en redegørelse vedrørende tilbuddet i overensstemmelse med § 23 i Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud. I denne redegørelse vil bestyrelsen redegøre for de forhold, som efter bestyrelsens vurdering udgør de væsentligste fordele og ulemper ved tilbuddet, samt øvrige forhold, som vurderes at være af betydning for aktionærernes stillingtagen hertil.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Carsten Krogsgaard Thomsen

Næstformand for bestyrelsen

Tlf.: 26 33 30 33

