HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.1.2026 KLO 14.00

Huhtamäki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Huhtamäki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 29.4.2026.

Ehdotukset tullaan sisällyttämään myös yhtiökokouskutsuun, joka julkistetaan myöhempänä ajankohtana.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhdeksän (9).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallituksen nykyisistä jäsenistä Mercedes Alonso, Robert K. Beckler, Essimari Kairisto, Anja Korhonen, Johann Christoph Michalski, Kerttu Tuomas ja Pekka Vauramo, sekä uusina jäseninä Suryakant Pandey ja Johanna Söderström. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Pekka Vauramo valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Kerttu Tuomas uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaksi hallituksen nykyisistä jäsenistä, Doug Baillie ja Pauline Lindwall, ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi perustuu olettamaan, että osakkeenomistajat ottavat kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Suryakant Pandey (s. 1969) toimii yhtiössä pladis Foods Limited tehtävänään Managing Director, Middle East, North Africa and India Region. Tätä ennen hän on toiminut Kimberly-Clark Corporationissa tehtävänään Managing Director, India Region & South Asian countries (2015–2021) sekä useissa tehtävissä yhtiöissä Mondelez International, Inc. (2012–2015), Kraft Foods Inc. (2006–2012) ja The Procter & Gamble Company (1996–2005). Pandey on koulutukseltaan B. Sc. Tech. (Hons) ja hänellä on MBA-tutkinto. Hän on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Johanna Söderström (s. 1971) toimii perustajana Taika Talent Group LLC:ssa. Tätä ennen hän on toiminut Tyson Foods, Inc.:n henkilöstöjohtajana (2020–2024) sekä useissa henkilöstöhallinnon tehtävissä yhtiöissä Dow Chemical Company (1999–2006, 2007–2019), Huhtamäki Oyj (2006–2007) ja Oy L M Ericsson Ab (1989–1999). Söderström toimii hallituksen jäsenenä yhtiössä Fortrex, Inc. Ltd. Söderström on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden taustatiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla (www.huhtamaki.com).

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan. Siten hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksettaisiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 180 000 euroa, varapuheenjohtajalle 84 000 euroa ja muille jäsenille 69 000 euroa kullekin. Lisäksi hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten vuosipalkkiot maksettaisiin seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 17 500 euroa ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille 7 000 euroa, henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 10 500 euroa ja muille henkilöstövaliokunnan jäsenille 4 200 euroa sekä investointivaliokunnan puheenjohtajalle 10 500 euroa ja muille investointivaliokunnan jäsenille 4 200 euroa. Lisäksi kokouspalkkioita maksettaisiin osallistuttujen hallituksen ja sen valiokuntien kokousten mukaisesti 1 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta odottaa kaikkien hallituksen jäsenten omistavan Huhtamäki Oyj:n osakkeita.

Lisätietoja:

Aino Kyytsönen, Interim SVP, Sustainability, Corporate Affairs and Legal, puh. 010 686 7167

