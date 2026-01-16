Aktietilbagekøbsprogram

Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse28.371204,555.803.260
12. januar 2026485206,0099.910
13. januar 2026420206,0086.520
14. januar 202600,000
15. januar 2026450206,0592.724
16. januar 2026440208,0091.520
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner30.166204,676.173.934

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 82.629 stk., svarende til 3,11% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

StkKodePrisTidspunktBørs
200FED.CO20620260112 10:15:59.631305XCSE
285FED.CO20620260112 10:15:59.631305XCSE
420FED.CO20620260113 16:26:46.302135XCSE
219FED.CO20420260115 10:42:59.028262XCSE
231FED.CO20820260115 16:36:29.282933XCSE
440FED.CO20820260116 09:49:23.096226XCSE


Meddelelse nr 3 i 2026 (aktietilbagekøbsprogram)

