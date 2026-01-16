Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|28.371
|204,55
|5.803.260
|12. januar 2026
|485
|206,00
|99.910
|13. januar 2026
|420
|206,00
|86.520
|14. januar 2026
|0
|0,00
|0
|15. januar 2026
|450
|206,05
|92.724
|16. januar 2026
|440
|208,00
|91.520
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|30.166
|204,67
|6.173.934
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 82.629 stk., svarende til 3,11% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|200
|FED.CO
|206
|20260112 10:15:59.631305
|XCSE
|285
|FED.CO
|206
|20260112 10:15:59.631305
|XCSE
|420
|FED.CO
|206
|20260113 16:26:46.302135
|XCSE
|219
|FED.CO
|204
|20260115 10:42:59.028262
|XCSE
|231
|FED.CO
|208
|20260115 16:36:29.282933
|XCSE
|440
|FED.CO
|208
|20260116 09:49:23.096226
|XCSE
Vedhæftet fil