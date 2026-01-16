Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 28.371 204,55 5.803.260 12. januar 2026 485 206,00 99.910 13. januar 2026 420 206,00 86.520 14. januar 2026 0 0,00 0 15. januar 2026 450 206,05 92.724 16. januar 2026 440 208,00 91.520 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 30.166 204,67 6.173.934

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 82.629 stk., svarende til 3,11% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 200 FED.CO 206 20260112 10:15:59.631305 XCSE 285 FED.CO 206 20260112 10:15:59.631305 XCSE 420 FED.CO 206 20260113 16:26:46.302135 XCSE 219 FED.CO 204 20260115 10:42:59.028262 XCSE 231 FED.CO 208 20260115 16:36:29.282933 XCSE 440 FED.CO 208 20260116 09:49:23.096226 XCSE





Vedhæftet fil