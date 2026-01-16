Automobiles Porsche Canada annonce ses résultats des ventes de 2025

Livraisons de la marque pour l’année

Livraison de 10 010 unités cette année

Les modèles 718 Boxster et 718 Cayman établissent un nouveau record de ventes

TORONTO, 16 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL), l’importateur et le distributeur du constructeur de voitures de sport de Stuttgart, a annoncé aujourd’hui qu’il a vendu 10 010 unités en 2025, soit une baisse de 3,5 % par rapport à l’an dernier. Cependant, les ventes de véhicules d’occasion certifiés Porsche ont atteint 4 101 unités vendues, soit une hausse de 4,7 % par rapport à la même période en 2024.

« Porsche continue d’accroître sa forte présence dans tout le pays, a déclaré Trevor Arthur, président-directeur général, Automobiles Porsche Canada, Ltée. L’ouverture du Centre d’expérience Porsche de Toronto cet été a permis aux clients et aux amateurs de se familiariser plus intimement avec la marque et de célébrer ses racines de plus en plus profondes au Canada. »

En 2025, la filiale canadienne de la marque de Stuttgart a inauguré le Centre d’expérience Porsche de Toronto, situé à Pickering, en Ontario. Il s’agit du dixième projet de ce type dans le monde et du premier au Canada.

Modèle Ventes Annuelles – PCL 2025 2024 718 Boxster 468 451 718 Cayman 506 379 911 2 037 2 208 Cayenne 2 551 2 949 Macan 3 877 3 779 Panamera 321 248 Taycan 250 360 Total 10 010 10 374 Véhicules d’occasion certifiés Porsche 4 295 4 101



À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. Situé à Pickering, en Ontario, le Centre d’expérience Porsche de Toronto a ouvert ses portes en 2025. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne. Ce succès est basé sur le remarquable palmarès sportif de la marque qui compte près de 30 000 victoires en course.

