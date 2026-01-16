Bitget lanza un nuevo video con el campeón del Mundial Julián Alvarez, transformando el trading en un megastore UEX integral

VICTORIA, Seychelles, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el Universal Exchange (UEX) líder mundial, estrenó un nuevo video global con la participación del campeón del Mundial, Julián Alvarez, usando la cultura futbolística para transmitir una idea simple: si quieres operar con los mercados del mundo, no deberías tener que ir de un lado a otro.

El video da vida a la visión de Bitget como Universal Exchange en un escenario familiar para los aficionados al fútbol. Ambientado en un megastore de fútbol estilizado, Alvarez recorre productos esenciales para el día del partido que a la vez funcionan como señales de inversión. Las criptomonedas reemplazan a los balones, las acciones aparecen como espinilleras y el forex se integra en botas diseñadas para la velocidad. El lenguaje visual hace el trabajo pesado, transformando una idea compleja de múltiples activos en algo instantáneamente intuitivo: todo lo que un trader necesita, bajo un mismo techo.

La creatividad refuerza la propuesta central de Bitget mientras evoluciona hacia una Universal Exchange, ofreciendo acceso unificado a cripto, acciones tokenizadas, oro, forex y derivados a través de una sola cuenta. En lugar de cambiar de plataforma según se mueven los mercados, los usuarios pueden rotar su capital entre clases de activos con mayor eficiencia, transparencia y flexibilidad. El video captura este cambio de forma que resulta familiar para los aficionados al fútbol y se traduce perfectamente para traders que valoran la rapidez, la cobertura y el control.

“Así como un futbolista profesional necesita acceso al mejor equipamiento en un solo lugar, Bitget ofrece a los traders acceso fluido a diversas clases de activos dentro de una sola plataforma”, señaló Ignacio Aguirre, director de marketing de Bitget. ““Esa conveniencia es una ventaja competitiva”.

El rol de Alvarez en la campaña refleja los mismos principios detrás de UEX: Consistencia, preparación y capacidad de adaptación a medida que cambia el juego. Mientras que los mercados se vuelven cada vez más interconectados y operan las 24 horas, la infraestructura de Bitget está diseñada para ofrecer acceso continuo y un despliegue de capital más inteligente entre las clases de activos, sin comprometer la liquidez ni los costos.

El nuevo video ya está disponible en los canales globales de Bitget y marca el último paso en el impulso de la marca por combinar cultura, deporte y educación en trading en la era UEX. A medida que Bitget continúa expandiendo la cobertura de mercado y desplegando nuevas capacidades multi-activo, el mensaje detrás de la campaña se mantiene el mismo. Opera de manera más inteligente. Mantente preparado. Y ten todo lo que necesitas al alcance.

Mira el video completo aquí.

