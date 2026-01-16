Bitget publie une nouvelle vidéo avec Julián Alvarez, vainqueur de la Coupe du monde, et transforme le trading en un mégastore dédié à la bourse universelle (UEX) tout-en-un

VICTORIA, Seychelles, 16 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a publié une nouvelle vidéo mondiale mettant en scène le vainqueur de la Coupe du monde Julián Alvarez. Cette vidéo utilise la culture du football pour expliquer un concept simple : si vous souhaitez faire du trading à l’échelle mondiale, vous ne devriez pas avoir à comparer les offres.

À travers un décor familier pour les passionnés de football, la vidéo donne vie à la vision de Bitget d’une bourse universelle. Dans un immense magasin stylisé dédié au football, Álvarez parcourt les articles indispensables pour un jour de match, lesquels constituent également des repères pour des investissements. Les cryptomonnaies remplacent les ballons, les actions prennent la forme de protège-tibias et le forex se glisse dans des chaussures conçues pour la vitesse. Le langage visuel fait le gros du travail, transformant un concept complexe multi-actifs en quelque chose d’instantanément intuitif : tout ce dont un trader a besoin, sous un même toit.

Cette création s’appuie sur la proposition de base de Bitget, qui évolue vers une plateforme d’échange universelle offrant un accès unifié aux cryptomonnaies, aux actions tokenisées, à l’or, au forex et aux produits dérivés via un compte unique. Au lieu de changer de plateforme au gré des fluctuations du marché, les utilisateurs peuvent désormais répartir leurs capitaux entre différentes catégories d’actifs avec une efficacité, une transparence et une flexibilité accrues. La vidéo illustre cette évolution d’une manière qui parlera aux amateurs de football et qui s’appliquera parfaitement aux traders qui privilégient la rapidité, la couverture et le contrôle.

« De même qu’un footballeur professionnel a besoin d’accéder au meilleur équipement en un seul et même endroit, Bitget offre aux traders un accès simplifié à diverses catégories d’actifs depuis une seule et même plateforme », a déclaré Ignacio Aguirre, directeur marketing de Bitget. « Cette facilité d’utilisation constitue un avantage concurrentiel. »

Le rôle d’Álvarez dans cette campagne reflète les mêmes principes qui animent l’UEX : la constance, la disponibilité et la capacité d’adaptation face à l’évolution du jeu. À mesure que les marchés deviennent de plus en plus interconnectés et négocient 24 heures sur 24, l’infrastructure de Bitget est conçue pour prendre en charge un accès continu et un déploiement plus intelligent des capitaux dans toutes les catégories d’actifs sans compromettre la liquidité ni les coûts.

La nouvelle vidéo est désormais disponible sur les chaînes mondiales de Bitget et marque la dernière étape en date dans la stratégie de la marque visant à fusionner culture, sport et formation au trading à l’ère de l’UEX. Alors que Bitget continue d’étendre sa couverture de marché et de déployer de nouvelles fonctionnalités multi-actifs, le message de la campagne reste inchangé : Investissez plus intelligemment. Soyez prêt(e). Et gardez tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

Visionnez l’intégralité de la vidéo ici.

