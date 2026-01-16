Bitget מפיצה סרטון חדש עם זוכה גביע העולם בכדורגל חוליאן אלברס, והופכת את המסחר לחנות ענק של UEX מכל הסוגים



Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרסמה סרטון חדש המופץ ברחבי העולם בהשתתפות זוכה גביע העולם חוליאן אלברס, המשתמש בתרבות הכדורגל כדי להסביר רעיון פשוט: אם אתם רוצים לסחור בעולם, אתם לא צריכים לחפש מחירים והנחות.

הסרטון מחייה את חזון הבורסה האוניברסלית של Bitget דרך סביבה מוכרת לאוהדי כדורגל. בתוך חנות ענק מסוגננת של כדורגל, אלברס גולש במוצרים חיוניים ליום המשחק המשמשים גם כסימנים להשקעה. קריפטו תופס את מקומם של כדורי הרגל, מניות מופיעות כמגני שוקיים, ופורקס משולב בנעליים שנבנו למהירות. השפה הוויזואלית עושה את העבודה הקשה, והופכת רעיון מורכב מרובה נכסים למשהו אינטואיטיבי באופן מיידי: כל מה שסוחר צריך, תחת קורת גג אחת.

הקריאייטיב מתמקד בהצעה המרכזית של Bitget כשהיא מתפתחת לבורסה אוניברסלית, המציעה גישה מאוחדת למטבעות קריפטו, אסימוני מניות, זהב, פורקס ונגזרים דרך חשבון אחד. במקום להחליף פלטפורמות ככל שהשווקים נעים, המשתמשים יכולים לסובב הון בין סוגי נכסים ביעילות, שקיפות וגמישות רבה יותר. הסרטון תופס את השינוי הזה בצורה שמוכרת לאוהדי הכדורגל ומתורגם בצורה חלקה לסוחרים שמעריכים מהירות, כיסוי ושליטה.

"בדיוק כפי שכדורגלן מקצועי צריך גישה לציוד הטוב ביותר במקום אחד, Bitget מעניקה לסוחרים גישה חלקה למגוון סוגי נכסים בפלטפורמה אחת", אמר איגנסיו אגירה (Ignacio Aguirre), מנהל השיווק הראשי של Bitget. "נוחות זו היא יתרון תחרותי".

תפקידו של אלברס בקמפיין משקף את אותם עקרונות העומדים מאחורי UEX. עקביות, מוכנות ויכולת להסתגל לשינויים במשחק. ככל שהשווקים הופכים מקושרים יותר ויותר ונסחרים מסביב לשעון, התשתית של Bitget נועדה לתמוך בגישה רציפה ובפריסה חכמה יותר של הון על פני סוגי נכסים מבלי לפגוע בנזילות או בעלויות.

הסרטון החדש זמין כעת בערוצים הגלובליים של Bitget ומסמן את הצעד האחרון במאמצי המותג לשלב תרבות, ספורט וחינוך למסחר בעידן ה-UEX. ככל ש-Bitget ממשיכה להרחיב את כיסוי השוק ולהשיק יכולות נוספות של נכסים מרובים, המסר מאחורי הקמפיין נשאר זהה. מסחר חכם יותר. הישארו מוכנים. ושמרו על כל מה שאתם צריכים בהישג יד.

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-125 מיליון משתמשים עם גישה ליותר מ-2 מיליון אסימוני קריפטו ושווקי TradFi כגון יותר מ- 100 מניות, קרנות סל, סחורות, מט"ח ומתכות יקרות כמו זהב. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית. Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם LaLiga ו-MotoGP™. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ליוניסף כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. Bitget מובילה כיום את שוק מטבעות ה-TradFi, ומספקת את העמלות הנמוכות ביותר בתעשייה ואת הנזילות הגבוהה ביותר ב-150 אזורים ברחבי העולם.

