ビットゲット、ワールドカップ優勝者のフリアン・アルバレスを起用した新しい動画を公開し、取引をワンストップのUEXメガストアに変換

セーシェル共和国ビクトリア発, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、ワールドカップ優勝者のフリアン・アルバレス (Julián Alvarez) を起用した新たなグローバル動画を公開した。この動画では、サッカー文化を通じて、「世界と取引したいなら、あちこち見て回る必要はない」というシンプルなアイデアを説明している。

この動画では、サッカーファンに馴染みの設定を通じて、ビットゲットのユニバーサル取引所としてのビジョンを形にしている。 定型的な大型サッカー用品店を舞台に、アルバレスは、試合の必需品でありながら投資のヒントにもなるアイテムを見て回る。 暗号資産がサッカーボールに置き換えられ、株式はすね当てとして登場し、外国為替はスピードのためのスパイクに結び付けられている。 視覚言語が重要な役割を果たし、「トレーダーが必要とするすべてのものが一箇所に集約されている」ことが示され、複雑なマルチアセットの概念が瞬時に直感的に理解できるものになっている。

動画は、ビットゲットがユニバーサル取引所へと進化する際の中核となる提案、すなわち単一のアカウントを通じた、暗号資産、トークン化株式、金、外国為替、デリバティブへの統一アクセスの提供を紹介する。 市場の動きに応じてプラットフォームを切り替える代わりに、ユーザーは、資本を資産クラス間でより効率的かつ透明性と柔軟性をもって動かすことができる。 動画は、サッカーファンに馴染み深い方法でこの変化を提示し、スピード、カバレッジ、コントロールに価値を置くトレーダーにシームレスに伝達する。

「プロのサッカー選手が一箇所で最高の装備にアクセスできる必要があるのと同様に、ビットゲットは、トレーダーに多様な資産クラスへのシームレスなアクセスを単一のプラットフォーム内で提供します」と、ビットゲットの最高マーケティング責任者であるイグナチオ・アギーレ (Ignacio Aguirre) は述べている。 「この利便性が競争上の強みなのです。」

アルバレスのキャンペーンにおける役割は、UEXと同様の原則を体現している。 それは、一貫性、即応性、そしてゲームの変化に適応する能力である。 市場がますます相互接続され、1日24時間取引が行われる中、ビットゲットのインフラは、流動性を犠牲にしたり、コストを増やしたりすることなく、資産クラス全体への継続的なアクセスとよりスマートな資本配分をサポートするよう設計されている。

この新しい動画は、現在ビットゲットのグローバルチャネルで公開中であり、UEX時代における文化、スポーツ、取引教育を融合させるという、同ブランドの取り組みの最新の一歩を示している。 ビットゲットが市場カバレッジを拡大し、追加のマルチアセット機能を導入し続ける中、キャンペーンの背景にある次のメッセージには変わりはない: よりスマートに取引する。 常に準備を整えておく。 手の届く範囲に必要なものをすべて揃えておく。

フル動画はこちらから視聴されたい。

ビットゲットについて

ビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、ラ・リーガ (LALIGA) や MotoGP™ との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットはユニセフ (UNICEF) と協力し、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたTradFi (Traditional Finance／伝統的金融) 市場でリードし、世界150の地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい: ウェブサイト | X (旧 Twitter) | Telegram | LinkedIn | Discord

