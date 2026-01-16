Bitget, 월드컵 우승자 훌리안 알바레스와 함께한 신규 영상 공개… 트레이딩을 ‘원스톱 UEX 메가스토어’로 구현

빅토리아 세이셸, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 월드컵 우승자인 훌리안 알바레스(Julián Alvarez)가 출연한 새로운 글로벌 영상을 공개했다. 이 영상은 축구 문화를 통해 하나의 간단한 메시지를 전달한다. 전 세계 시장을 거래하고자 한다면, 굳이 여러 곳을 전전할 필요는 없다는 것이다.

영상은 축구 팬들에게 익숙한 공간을 배경으로 Bitget의 유니버설 익스체인지 비전을 생생하게 구현한다. 스타일리시하게 연출된 축구 메가스토어 안에서 알바레스는 경기일에 필요한 용품들을 고르는데, 이는 동시에 투자 신호로도 작용한다. 축구공 대신 암호화폐가 등장하고, 주식은 정강이 보호대로 표현되며, 외환(FX)은 스피드를 위한 축구화 속에 녹아든다. 이러한 시각적 언어는 복잡한 멀티 자산 개념을 직관적으로 풀어내며, 트레이더에게 필요한 모든 것이 한 지붕 아래에 있다는 메시지를 명확히 전달한다.

이 크리에이티브는 Bitget이 유니버설 익스체인지로 진화하며 제시하는 핵심 가치를 강조한다. 하나의 계정을 통해 암호화폐, 토큰화 주식, 금, 외환, 파생상품에 이르기까지 통합된 접근을 제공하는 것이다. 시장 변화에 따라 플랫폼을 옮겨 다닐 필요 없이, 이용자들은 자산군 전반에 걸쳐 보다 효율적이고 투명하며 유연하게 자본을 운용할 수 있다. 영상은 이러한 변화를 축구 팬들에게 친숙한 방식으로 담아내는 동시에, 속도·커버리지·통제력을 중시하는 트레이더들에게도 자연스럽게 공감을 이끌어낸다.

Bitget의 최고마케팅책임자(CMO) 이그나시오 아기레(Ignacio Aguirre)는 “프로 축구 선수가 한곳에서 최고의 장비를 갖춰야 하듯, Bitget은 하나의 플랫폼 안에서 다양한 자산군에 대한 원활한 접근을 트레이더들에게 제공하고 있다. 이러한 편의성이 바로 경쟁력”이라고 강조하였다.

이번 캠페인에서 알바레스의 역할은 UEX가 지향하는 핵심 원칙과 맞닿아 있다. 일관성, 준비된 태도, 그리고 경기 흐름이 바뀔 때 유연하게 대응하는 능력이다. 시장이 점점 더 긴밀하게 연결되고 24시간 거래가 이뤄지는 환경에서, Bitget의 인프라는 유동성과 비용 효율성을 훼손하지 않으면서도 자산군 전반에 걸친 지속적인 접근과 보다 스마트한 자본 운용을 지원하도록 설계됐다.

이번 신규 영상은 현재 Bitget의 글로벌 채널을 통해 공개됐으며, UEX 시대를 맞아 문화·스포츠·트레이딩 교육을 결합하려는 브랜드 전략의 최신 행보를 보여준다. Bitget이 시장 커버리지를 확대하고 추가적인 멀티자산 기능을 지속적으로 선보이는 가운데, 이번 캠페인이 전하는 메시지는 분명하다. 더 스마트하게 거래하라. 항상 준비하라. 그리고 필요한 모든 것을 손이 닿는 곳에 두라.

전체 영상은 다음 링크에서 확인할 수 있다.

Bitget 소개

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LaLiga), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

