Bitget Lancar Video Global Baharu Bersama Pemenang Piala Dunia Julián Alvarez, Mengubah Aktiviti Dagangan Menjadi Pusat Sehenti UEX Megastore

VICTORIA, Seychelles, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah melancarkan video global baharu yang menampilkan pemenang Piala Dunia Julián Alvarez, dengan memanfaatkan budaya bola sepak untuk menjelaskan satu idea ringkas: Untuk berdagang di pasaran global, anda tidak sepatutnya perlu mencari di pelbagai platform.

Video ini menghidupkan visi Universal Exchange Bitget melalui suasana yang akrab bagi peminat bola sepak. Bertempat di dalam sebuah megastore bola sepak bergaya, Álvarez menelusuri keperluan hari perlawanan yang turut berfungsi sebagai petunjuk pelaburan. Kripto mengambil tempat sebagai bola sepak, saham muncul sebagai pelindung kaki, manakala forex diibaratkan sebagai tali but yang dibina untuk kelajuan. Bahasa visual menjadi teras penyampaian, menterjemahkan konsep pelbagai aset yang kompleks kepada pengalaman yang intuitif: segala yang diperlukan pedagang, di bawah satu bumbung.

Pendekatan kreativiti ini menekankan cadangan teras Bitget ketika ia berkembang menjadi Universal Exchange, menawarkan akses bersatu kepada kripto, saham yang ditokenisasi, emas, forex dan derivatif melalui satu akaun tunggal. Tanpa perlu menukar platform apabila pasaran berubah, pengguna boleh memutar modal merentasi kelas aset dengan lebih cekap, telus dan fleksibel. Video ini merakam peralihan tersebut dengan cara yang terasa melalui pendekatan yang akrab bagi peminat bola sepak dan diterjemahkan dengan lancar kepada pedagang yang mengutamakan kelajuan, liputan serta kawalan.

“Sebagaimana seorang pemain bola sepak profesional memerlukan akses kepada peralatan terbaik di satu tempat, Bitget menyediakan pedagang akses tanpa halangan kepada pelbagai kelas aset dalam satu platform,” kata Ignacio Aguirre, Ketua Pegawai Pemasaran di Bitget. “Kemudahan itu merupakan kelebihan daya saing.”

Peranan Álvarez dalam kempen ini mencerminkan prinsip yang sama di sebalik UEX. Konsistensi, kesiapsiagaan dan keupayaan untuk menyesuaikan diri apabila permainan berubah. Ketika pasaran semakin saling berhubung dan berdagang sepanjang masa, infrastruktur Bitget direka untuk menyokong akses berterusan serta pengagihan modal yang lebih bijak merentasi kelas aset tanpa menjejaskan kecairan atau kos.

Video baharu ini kini ditayangkan di saluran global Bitget dan menandakan langkah terkini dalam usaha jenama untuk menggabungkan budaya, sukan dan pendidikan dagangan dalam era UEX. Ketika Bitget terus memperluas liputan pasaran dan melancarkan keupayaan pelbagai aset tambahan, mesej di sebalik kempen ini kekal sama. Berdagang dengan lebih bijak. Sentiasa bersedia. Dan pastikan segala yang anda perlukan sentiasa dalam jangkauan.

Perihal Bitget

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dan menawarkan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih 100 saham yang ditokenisasi, ETF, komoditi, FX serta logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ejen AI yang bertindak sebagai co-pilot dalam pelaksanaan dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LALIGA dan MotoGP™. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain kepada 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Pada masa ini, Bitget menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi dengan menawarkan yuran terendah industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 rantau di seluruh dunia.

