Bitget Lança Novo Vídeo com Vencedor da Copa do Mundo Julián Alvarez, Transformando Trading em Megastore UEX em um Só Lugar

VICTORIA, Seychelles, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou um novo vídeo global com o vencedor da Copa do Mundo, Julián Alvarez, usando a cultura do futebol para explicar uma ideia simples: se você quer negociar o mundo, não precisa procurar mais.

O vídeo dá vida à visão da Universal Exchange da Bitget com um ambiente familiar para os torcedores de futebol. Situado dentro de uma megastore de futebol estilizada, Álvarez procura itens essenciais para o dia do jogo que funcionam como dicas de investimento. A criptomoeda toma o lugar das bolas de futebol, as ações aparecem como caneleiras e o forex é atado a botas feitas para a velocidade. A linguagem visual faz o trabalho pesado, transformando uma ideia complexa de vários ativos em algo instantaneamente intuitivo: tudo o que um trader precisa, sob o mesmo teto.

A criatividade chega à proposta principal da Bitget com a evolução para uma Universal Exchange, oferecendo acesso unificado a criptomoedas, ações tokenizadas, ouro, forex e derivativos em uma única conta. Em vez de mudar de plataforma para acompanhar os mercados, os usuários podem alternar o capital entre as classes de ativos com maior eficiência, transparência e flexibilidade. O vídeo captura essa mudança de uma forma familiar para os torcedores de futebol e se traduz perfeitamente para os traders que valorizam a velocidade, a cobertura e o controle.

“Assim como um jogador de futebol profissional precisa ter acesso ao melhor equipamento em um só lugar, a Bitget oferece aos traders acesso contínuo a diversas classes de ativos em uma plataforma”, disse Ignacio Aguirre, Diretor de Marketing da Bitget. “Essa conveniência é uma vantagem competitiva.”

O papel de Álvarez na campanha reflete os mesmos princípios da UEX. Consistência, prontidão e capacidade de adaptação à mudança do jogo. Com os mercados se tornando cada vez mais interconectados e negociando 24 horas por dia, a infraestrutura da Bitget foi projetada para oferecer suporte ao acesso contínuo e à implantação de capital mais inteligente em todas as classes de ativos, sem comprometer a liquidez ou o custo.

O novo vídeo está disponível nos canais globais da Bitget e marca o último passo no esforço da marca para juntar a cultura, o esporte e a educação comercial na era UEX. Com a Bitget continuando a expandir a cobertura do mercado e a implantar recursos adicionais de vários ativos, a mensagem da campanha permanece a mesma. Negocie de forma mais inteligente. Prepare-se. E tenha tudo o que precisa ao seu alcance.

Assista o vídeo aqui.

