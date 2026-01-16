Bitget 携手世界杯冠军 Julián Alvarez 推出全新宣传片，把交易变成一站式 UEX 超级商店

塞舌尔维多利亚, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 发布全新全球宣传片，特邀世界杯冠军 Julián Alvarez 出镜，以足球文化诠释一个简单理念：若想开展全球交易，无需辗转多个平台。

该宣传片通过足球迷熟悉的场景，生动呈现 Bitget 的全景交易所愿景。 场景设定在一家极具风格的足球主题超级商店内，Alvarez 浏览各类比赛日装备，每件商品同时隐喻着投资品类。 加密货币化身为足球，股票幻化为护腿板，外汇则融入为追求速度而设计的球鞋。 视觉语言承担起核心叙事功能，将复杂的多资产交易理念转化为直观认知：交易者所需的一切，尽在一个平台之内。

此次创意精准传递了 Bitget 向全景交易所发展的核心主张——通过单一账户统一接入加密货币、代币化股票、黄金、外汇及衍生品。 用户无需因市场变动切换多个平台，即可实现跨资产类别的高效资金调配，享受更优的透明度与灵活性。 该宣传片以足球迷熟悉的方式呈现这一变革，精准触达追求交易速度、品种覆盖与自主掌控的交易者群体。

Bitget 首席营销官 Ignacio Aguirre 表示：“正如职业足球运动员需要一站式获取顶级装备，Bitget 为交易者提供单一平台，无缝接入多元资产类别。 这种便利性本身就是一种竞争优势。”

Alvarez 在本次宣传活动中扮演的角色，正体现了 UEX 背后的核心理念。 始终如一、随时待命、随机应变。 随着全球市场日益紧密相连、交易全天候运行，Bitget 的基础设施旨在支持用户持续访问各类资产，实现更智能的跨资产资本配置，同时保障流动性与成本效益。

这一全新宣传片已在 Bitget 全球渠道同步上线，标志着品牌在 UEX 时代推动文化、体育与交易教育融合的最新举措。 随着 Bitget 持续拓展市场覆盖范围、增强多资产服务能力，本次宣传活动传递的核心信息始终不变。 更智能的交易。 更充分的准备。 一切所需触手可及。

点击此处观看完整视频。

关于 Bitget

Bitget 是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。 该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为“副驾驶”辅助交易执行。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 及 MotoGP™。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前领跑代币化 TradFi 市场，在全球 150 个地区提供行业最低费率与最高流动性。

风险提示：数字资产价格会有波动，且可能会出现大幅变化。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，存在无法实现财务目标或无法收回本金的风险。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司使用条款。

