Bitget 與世界盃冠軍 Julián Alvarez 合作推出新影片，將交易化為一站式全景交易所超級商店

塞舌爾維多利亞, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球規模最大的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget推出由世界盃冠軍 Julián Alvarez 領銜的全新全球影片，透過足球文化傳遞一個簡單主張：縱橫全球市場交易，不必再東奔西找。

影片運用足球迷熟悉的場景，生動展現 Bitget 的全景交易所願景。 場景設於別具風格的足球超級商店內，Álvarez 瀏覽比賽日必需品，每件物品皆隱含投資啟示。 加密貨幣化身足球，股票變作護脛，外匯則融入疾速戰靴之中。 視覺語言擔當重任，一目了然地呈現錯綜複雜的多資產概念：交易者所需一切，盡在一處。

創意內容緊扣 Bitget 邁向全景交易所的核心主張：憑著單一帳戶，即可統籌交易加密貨幣、代幣化股票、黃金、外匯及衍生工具。 用戶不用隨著市場變化而更換平台，以便更高效靈活且更加透明地在各類資產之間調動資金。 影片採用令足球迷倍感親切的手法呈現此轉變，並自然流暢地傳遞給注重速度、覆蓋及掌控的交易者。

Bitget 市場總監 Ignacio Aguirre 說：「就如職業足球員需要一站式獲取頂尖裝備，Bitget 讓交易者在同一平台上無縫接觸多元資產類別。 如此便利，實為競爭優勢。」

Álvarez 在此廣告企劃中的角色，正好體現全景交易所跟隨的原則。 始終如一、準備就緒，並能隨賽局變化而靈活調整。 隨著市場日益緊密相連、交易日夜不停，Bitget 的基礎設施旨在支援不間斷的資產存取及更明智的跨資產資金配置，同時確保無損流動性及成本優勢。

新影片現已登陸 Bitget 全球各大頻道，標誌著品牌在全景交易所時代融合文化、體育與交易教育的新里程。 在 Bitget 持續拓展市場版圖並增加多元資產功能之際，是次廣告企劃背後的訊息仍貫徹始終。 明智交易， 常備不懈。 所需一切，觸手可及。

在此觀看完整影片。

關於 Bitget

Bitget 是全球規模最大的全景交易所 (UEX)，為超過 1.25 億用戶提供服務，讓其接入超過 200 萬種加密貨幣代幣，以及逾 100 種代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF)、大宗商品、外匯 (FX) 及黃金等貴金屬。 Bitget 生態系統致力運用人工智能代理，協助用戶更明智地交易，實現交易執行的協作導航。 Bitget 透過與 LALIGA 及 MotoGP™ 達成策略合作夥伴關係，積極推動加密貨幣的廣泛應用。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 Bitget 目前在代幣化傳統金融市場 (TradFi) 佔據領先地位，為全球 150 個地區的用戶提供行內最廉宜、流動性最大的服務。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn |Discord

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

