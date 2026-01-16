AB „Vilkyškių pieninė” 2026 m. sausio 16 d. užbaigė sandorį dėl 100% UAB „Marijampolės pieno konservai“ akcijų įsigijimo

Remiantis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2025 m. lapkričio 13 d. nutarimu, kuriuo leista vykdyti koncentraciją AB „Vilkyškių pieninė“ įsigyjant 100 proc. UAB „Marijampolės pieno konservai“ akcijų ir tokiu būdu įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę, taip pat įvykdžius visas Akcijų pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytas išankstines sąlygas, 2026 m. sausio 16 d. AB „Vilkyškių pieninė“ užbaigė UAB „Marijampolės pieno konservai“ akcijų įsigijimo sandorį.
Įsigyta 100 proc. bendrovės akcijų, sandorio vertė – 7,5 mln. EUR.
Po įsigijimo VILVI Group tapo viena didžiausių pieno perdirbimo grupių Baltijos šalyse. UAB „Marijampolės pieno konservai“ valdo dvi gamyklas: Marijampolės gamyklą, kurioje gaminami pieno konservai ir sviestas, bei Kalvarijos gamyklą, kurioje gaminami įvairių rūšių pieno milteliai. Šis sandoris leis išplėsti grupės produktų portfelį.
Perėmus UAB „Marijampolės pieno konservai“ akcijas, pagrindinės bendrovės veiklos kryptys nesikeis – įmonė ir toliau gamins pieno konservus ir pieno miltelius. Bendrovė bus sistemingai integruojama į VILVI Group struktūrą, siekiant efektyviai išnaudoti grupės masto ekonomiją ir operacines sinergijas. Taip pat planuojama pilnai įveiklinti didžiausią sviesto gamybos liniją Baltijos regione.
Pastaraisiais metais UAB „Marijampolės pieno konservai“ pajamos siekė apie 65 mln. EUR, o planuojamos pajamos – daugiau nei 100 mln. EUR per metus.
Nuo 2026 m sausio 16 d. VILVI Group sudaro: AB „Vilkyškių pieninė“, AB „Modest“, AB „Kelmės pieninė“, UAB „Kelmės pienas“, AB „Pieno logistika“, SIA „Baltic Dairy Board“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“. VILVI Group įmonėse dirba apie 1 400 darbuotojų.
