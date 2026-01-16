2025. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm) Q4/25 Q4/24 yoy 12m/25 12m/24 yoy Supermarketid 157,0 164,1 -4,3% 611,9 610,4 0,3% Kaubamaja 32,2 33,2 -3,0% 103,0 104,2 -1,1% Autokaubandus 41,8 51,2 -18,5% 176,9 200,8 -11,9% Turvasegment 6,4 6,0 6,8% 20,1 21,9 -8,1% Kinnisvara 1,9 2,1 -12,5% 7,7 7,3 5,1% Müügitulud kokku 239,2 256,6 -6,8% 919,6 944,6 -2,6% Supermarketid 3,5 4,6 -23,3% 12,2 16,0 -24,0% Kaubamaja 2,2 1,8 25,3% -0,5 -0,3 47,6% Autokaubandus 0,9 2,3 -59,2% 5,7 11,1 -48,5% Turvasegment 0,2 -0,1 -388,7% 0,0 0,2 -117,8% Kinnisvara 2,1 5,5 -62,8% 9,0 11,1 -18,4% IFRS 16 -0,6 -0,8 -33,0% -2,1 -2,6 -21,0% Maksueelne kasum kokku 8,3 13,2 -37,1% 24,3 35,5 -31,4%

Grupi 2025. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 239,2 miljonit eurot, jäädes sellega aasta varasema aasta müügitulule alla 6,8%. Kogu 2025. aasta auditeerimata müügitulu oli 919,6 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2024. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 944,6 miljonit eurot, 2,6%. Grupi 2025. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata maksueelne kasum oli 8,3 miljonit eurot, langedes aasta varasemaga võrreldes 4,9 miljonit eurot. 2025. aasta maksueelne kasum oli 24,3 miljonit eurot, langedes aasta varasemaga võrreldes 31,4%.

Keerulises majanduskeskkonnas ning käibemahtude languses saavutas Grupp neljandas kvartalis kasumi kõigis ärisegmentides, toetudes tõhusale kulukontrollile, tegevusmahtude paindlikule juhtimisele ning sisemiste efektiivsust parandavate meetmete rakendamisele. Aasta varasemaga võrreldes näitasid kasumi kasvu kaubamajade ja turvasegment. 2025. aasta kokkuvõttes lõpetasid pea kõik ärisegmendid kasumiga. Väiksesse kahjumisse jäi vaid kaubamajade segment. Prognoositavalt mõjutas Grupi müügitulu kõige enam autosegmendi müügitulu ulatuslik langus. Aruandeaastal Eestis kehtestatud automaks ning sellest tulenenud nõudluse järsk vähenemine viisid uute sõiduautode müügi olulise kahanemiseni, kusjuures aasta kokkuvõttes vähenes automüük Eestis 48,6% ning neljandas kvartalis koguni 62,4%.Vaatamata keerulisele turuolukorrale piirdus Grupi autosegmendi müügitulu langus neljandas kvartalis 18,5%ga. 2025. aasta kokkuvõttes kujunes Grupi autosegmendi 2025. aasta müügitulu 11,9% eelnevast aastast madalamaks. Eesti turu nõrkust tasakaalustasid osaliselt Läti ja Leedu tütarettevõtete stabiilsemad müügitulemused. Endiselt jahtuvas majanduskeskkonnas näitasid väikest müügitulu langust ka Grupi muud jaesegmendid. Neljandas kvartalis kasvatas müügitulu turvasegment. Tööprotsesside järjepidev efektiivistamine ning tarneahela tõhustamine koostöös logistikakeskusega on aidanud hoida tööjõukulusid kontrolli all. Tööjõukulud kasvasid neljandas kvartalis 0,4%, samal ajal langes keskmine töötajate arv 2,3%. Aasta kokkuvõttes kasvasid tööjõukulud 3,7%. Samuti on Grupp hoidnud stabiilsena muid tegevuskulusid, mille aastane kasv oli 0,2%. Puhaskasumit mõjutas positiivselt Grupi laenude intressilangus tuues aasta kokkuvõttes leevendust 1,5 miljonit eurot võrreldes aasta varasema. Ettevõtte tulumaksukulu vähenes 2025. aastal 1,2 miljoni euro võrra Eestile ja Lätile kohanduva rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohase edasilükkunud tulumaksu ümberarvestuse tõttu. Baasaasta neljanda kvartali võrdlus sisaldas 4,0 miljoni euro suurust ühekordset kasumit. Sellest 2,1 miljonit eurot moodustas kinnisvarainvesteeringute üleshindlus (2025. aasta neljandas kvartalis oli vastav näitaja 0,3 miljonit eurot) ning 1,9 miljonit eurot erakorraline kasum, mis tulenes Grupi kinnisvarasegmendis kahe põhitegevuseks mittevajaliku objekti müügist Lätis. Nende objektide müügist tulenevalt vähenes aruandeaastal kinnisvarasegmendi grupiväline müügitulu.

Aasta olulisemaks investeeringuks oli Grupi uue multibränd esinduse valmimine Vilniuses, kus alustati KIA ja Škoda müügi ning hooldusega. Uus esindus loob tugeva aluse edasiseks kasvuks Leedu ja kogu Baltikumi turul. Supermarketite segmendis renoveeriti neljandas kvartalis Jõgeva Selver. Kaubamajade segmendis jõuti lõpuni uuendatud ja laiemate turundusvõimalustega I.L.U. e-poe platvormiuuendusega, mille lansseerimine toimub 2026. aasta esimeses kvartalis. Varasemalt aruandeaastal toimusid esimeses kvartalis Kaubamajade segmendis Kaubamaja Tallinna müügimaja Lastemaailma kahel korrusel renoveerimistööd. Uuenenud Lastemaailm avati märtsis. Eestis jätkuvad tööd Peetri autoesinduse kõrvale uue keretööde töökoja rajamiseks. Alustatud on ettevalmistustega 2026. aastal avada plaanitava uue Pärnu Papiniidu Selveri arenduseks ja Laulasmaa Selveri laiendamiseks.

Supermarketite segment

Supermarketite ärisegmendi 2025. aasta neljanda kvartali konsolideeritud müügitulu oli 157,0 miljonit eurot, vähenedes aasta varasema perioodiga võrdluses 4,3%. 2025. aasta konsolideeritud müügitulu oli 611,9 miljonit eurot, kasvades aastaga 0.3%. 2025. aasta neljandas kvartalis oli maksueelne kasum 3,5 miljonit eurot ning puhaskasum 1,4 miljonit eurot, olles baasperioodist vastavalt 1,1 ja 4,2 miljonit eurot väiksem. Maksueelse kasumi ja puhaskasumi erinevus tuleneb dividendidelt arvestatud edasilükkunud tulumaksukohustuse muutusest. Aruandeaasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 12,2 miljonit eurot, jäädes võrdlusbaasile alla 3,8 miljonit eurot. 2025. aasta puhaskasum oli 9,5 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 6,0 miljonit eurot. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2025. aastal 0,40 tuhat eurot (võrreldav näitaja 2024 aastal 0,41 tuhat eurot) ja neljandas kvartalis 0,41 tuhat eurot (võrreldav näitaja 2024. aastal 0,43 tuhat eurot). Võrreldavate kaupluste vaates oli 2025. aastal keskmiselt ühes kuus kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile 0,41 tuhat eurot (sama näitaja 2024. aastal samuti 0,41 tuhat eurot) ja neljandas kvartalis 0,42 tuhat eurot (sama näitaja 2024 aastal 0,43 tuhat eurot). Kauplustest tehti 2025. aastal 44,4 miljonit ostu, püsides aasta varasemal tasemel.

Majandustulemuste analüüsimisel tuleb arvestada, et vaadeldava perioodi võrdlusandmed ei kajasta täies mahus 2024. aasta neljandas kvartalis avatud Raadi ja Rocca al Mare Selverite tegevust. Samas on baasandmed suuremad Maardu Selveri andmete võrra, mis suleti 2025. aasta veebruaris. Majandustulemustele avaldas neljandas kvartalis negatiivset mõju Jõgeva Selveri renoveerimine ja laiendamine, millega kaasnesid ühekordsed täiendavad kulud ning müügitegevuse ajutine peatamine. Selveri neljanda kvartali müügitulemusi mõjutasid jätkuvalt Eesti majanduse ja jaekaubanduskeskkonna üldine nõrkus ning tulu- ja käibemaksumäära tõusust tingitud klientide ostujõu vähenemine. Statistikaameti avaldatud 2025. aasta 11 kuu andmetel kasvas spetsialiseerimata kaupluste jaemüügi segmendis, kus ülekaalus on toidukaubad, tubakas ja alkohol, müügitulu jooksevhindades 2,3%, müügimahud samas on püsinud ligikaudu 3%lises languses. Selveri müügitulu kasv on olnud viimases kvartalis turusegmendist aeglasem. Languse peamiseks põhjuseks oli kampaaniatoodete ja soodsama hinnakuvandiga toodete osakaalu kasv ostukorvis ning esmatarbe- ja tööstuskaupade müügi languse süvenemine. 2025. aasta neljanda kvartali majandustulemusi mõjutas müükide mahuline vähenemine. Samas on edukalt toime tuldud erinevate teenuste ja materjalide sisendhindade tõusu survega ning kulutuste mahtude optimeerimisega, mille tulemusena on segmendi tegevuskulud kasvanud vaid 1% võrra. Surve palgakuludele ja palgakasvust aeglasem müügitulu kasv on tinginud väikese tööjõuefektiivsuse languse.

Supermarketite segment jätkab tegutsemist vastutustundlikult ja jätkusuutlikkusele pühendunult eesmärgiga pidevalt täiustada oma tegevusi keskkonnamõju vähendamiseks. Värskelt renoveeritud Jõgeva Selver on teinud suure hüppe jätkusuutlikkuse suunas, minnes üle energiasäästlikele lahendustele, mis vähendavad kaupluse keskkonnajalajälge kolmandiku võrra. Hoone külmapark viidi üle CO 2 -põhisele süsteemile, mille jääksoojust kasutatakse nutikalt ruumide ja vee kütmiseks. Jätkuvalt on üle segmendi fookuses kaupade sortiment ning protsesside optimeerimine. Kohandumaks veelgi paremini muutunud kliendi nõudlusega, lisas Selver käesoleval aastal oma sortimenti Skandinaavia white label kaubamärgi First Price, mis on eksklusiivselt saadaval ainult Selveris ja Delice’is. First Price sari esindab taskukohast hinda ja usaldusväärset Skandinaavia kvaliteeti ning laiendab soodsaimate igapäevatoodete valikut. 2025. aasta jooksul võeti täies mahus kasutusele 2024. aastal Maardusse rajatud logistikakeskus. Fookuses on ka tegevusmahu suurendamine Bolt Market ja Wolt platvormidel ning Selveri e-poe arendamine. Toetame ka ringmajandust, kõigi Selverite küpsetuspunktides on kasutusel monomaterjalist kotid. See uuendus muudab pakendite hilisema sorteerimise ja ümbertöötlemise tarbija jaoks oluliselt lihtsamaks.

2025. aasta algul valiti Selveri e-pood Eesti e-kaubanduse Liidu poolt korraldatud rahvahääletusel Eesti rahva lemmikpoeks toidu- ja tarbekaupade kategoorias. Aprillis liitus Selver President Kaljulaidi Fondi eestvedamisel loodud tööandjate algatusega Vägivallavabaks, mis ühendab tööandjate tegevust lähisuhtevägivalla vastu. Selver jõudis CVKeskus.ee 2025. aasta uuringus Eesti kahekümne ihaldusväärseima tööandja sekka, saavutades 19. koha.

Supermarketite segmenti kuulub aasta lõpu seisuga 72 Selveri kauplust, 2 Delice kauplust, Rändpood ning kohvik, kogumüügipinnaga 123,8 tuhat m². Lisaks e-Selver, mis on Eesti suurima teeninduspiirkonnaga e-pood ja keskusköök Kulinaaria OÜ.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi neljanda kvartali müügitulu oli 32,2 miljonit eurot, mis jäi eelnenud aastale alla 3,0%. 2025. aasta müügitulu oli 103,0 miljonit eurot, jäädes eelnenud aastale alla 1,1%. Neljanda kvartali maksueelne kasum oli 2,2 miljonit eurot, mis oli eelnenud aasta võrreldava perioodi tulemist 25,3% kõrgem. Kaubamajade segmendi 2025. aasta maksueelne kahjum oli 0,5 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest madalam 0,2 miljoni euro võrra.

Kaubamaja müügimajade 2025. aasta keskmine müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,32 tuhat eurot kuus, mis oli 0,8% madalam, kui eelnenud aastal. 2025. aastal toimisid kampaaniad läbivalt väga hästi. Nii sügisene Ilu Aeg kui ka Osturalli olid läbi aegade edukaimad. Neljanda kvartali tulemusi mõjutasid siiski negatiivselt keskmisest soojemad talvekuud, mistõttu puudus vajadus talvesaabaste ja soojade ülerõivaste järele ning esimesed pakased saabusid alles 2026. aasta alguses. Kaubamaja toidukaubanduses tõi konkurentidest eristuv kaubavalik jätkuvalt Toidumaailmadele uusi püsikliente ja müügitulemused ületasid ootusi. Detsember tõi Kaubamaja Toidumaailmadele läbi aegade parimad tulemused. Novembris avati Naistemaailma pinnal koostöös tippkoka Anni Arroga täiesti uuenenud kohvik, mis elavdas huvi Kaubamaja külastajate seas. Aasta esimestel kuudel toimusid Tallinna Lastemaailma kahel korrusel renoveerimistööd ning märtsis avati täielikult uuenenud kontseptsiooniga osakond. Lisandusid uued kaubamärgid ja elustiilipõhine väljapanek, mis pälvisid klientide elava tähelepanu. Kaubamajale on positiivset tähelepanu toonud ka eksklusiivsed erikollektsioonid, mis on müügil vaid Kaubamajas. Kevadhooajal valmis koostöös Lilli Jahiloga eksklusiivne juubelikollektsioon, sügiskampaania avas Sigrid Kuuse ehtekollektsioon ning Kätlin Kaljuvee loodud uus PAI voodipesukollektsioon. Klientide huvi e-poe ostukanali vastu on tuntavalt kasvanud näidates kahekohalist kasvutempot võrreldes eelnenud aastaga.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2025. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 2,6 miljonit eurot, mis 2024. aastaga võrreldes vähem 7,1%. Neljanda kvartali kasum oli 0,02 miljonit eurot, mis oli 2024. aasta neljanda kvartali tulemusest 0,1 miljoni euro võrra väiksem. Tarbijate jätkuv ettevaatlikkus ostuotsuste tegemisel ja hinnatundlikkus iseloomustas ka neljanda kvartali müüke. Jõulumüügid jäid samuti oodatule alla, samas klientide ootustele vastu tulles oli vajalik korraldada jõulisemaid hinnakampaaniaid, mis langetas müügimarginaali. 2025. aasta müügitulu oli 8,2 miljonit eurot, mis oli 2024. aasta müükidest madalam 5,4%. 2025. aasta kahjum oli 0,15 miljonit eurot, mis oli 2024. aasta tulemusest nõrgem 0,39 miljoni euro võrra. Keskenduti uue kontseptsiooniga kaupluste optimaalse laovaru ja õige brändiportfelli kujundamisele. Samuti jõuti lõpuni uuendatud ja laiemate turundusvõimalustega e-poe olulisemate arendustegevustega, mille lansseerimine toimub 2026. aasta esimeses kvartalis.

Autokaubandus

Autokaubanduse ärisegmendi neljanda kvartali 41,8 miljoni euro suurune müügitulu jäi aasta varasemale sama perioodi müügitulule alla 18,5%. 2025. aasta müügitulu oli 176,9 miljonit eurot, mis jäi eelnenud aasta müügitulule 11,9% alla. Aastaga müüdi kokku 5 140 uut sõidukit, sellest neljandas kvartalis 1 115 sõidukit. 2025. aasta neljanda kvartali maksueelne kasum oli 0,9 miljonit eurot, mis oli aasta varasema sama perioodi kasumist 1,3 miljonit eurot nõrgem. Segmendi 2025. aasta maksueelne kasum oli 5,7 miljonit eurot, jäädes sellega aasta varasemale tulemusele alla 48,5%.

2025. aasta kujunes Baltikumi autoturul väga ebaühtlaseks. Eesti sõiduautode turg langes aastaga ligikaudu 50%, samal ajal kui Läti ja Leedu turud kasvasid vastavalt umbes 30% ja 40%. Neljandas kvartalis süvenes Eesti autoturu langus veelgi kuni 62%ni. Eesti turu kukkumisest tingitud müügimahtude langust aitas osaliselt kompenseerida Grupi autosegmendi Baltiülene ärimudel, millele andsid tuge Läti ja Leedu stabiilsem jaemüük ning KIA sõidukite järjepidev import kogu Baltikumis. Aasta olulisemaks sündmuseks oli Grupi uue multibränd esinduse avamine Vilniuses, kus alustati KIA ja Škoda müügi ning hooldusega. Uus esindus loob tugeva aluse edasiseks kasvuks Leedu ja kogu Baltikumi turul. Eestis edeneb Viking Motorsi kereremondi töökoja rajamine vastavalt graafikule, mille valmimine 2026. aasta kevadel toetab järelteeninduse võimekuse suurenemist Eestis.

Novembris jõudis Baltikumi turule Kia täiselektriline kaubik PV5, mis on pärjatud rahvusvahelise tiitliga „2026 International Van of the Year“.

2026. aasta jaanuari algul allkirjastati olulise bilansipäeva järgse sündmusena leping, millega omandatakse Rohe Auto AS ja SKO Motors OÜ, mille peamiseks tegevusalaks on Škoda kaubamärki kandvate sõidukite müük, varuosade ja lisavarustuse jae- ja hulgimüük ja hooldus- ning remontööde teostamine Tallinna ja Harjumaa piirkonnas. Tehing tugevdab TKM Grupi autosegmendi positsiooni Eestis ja Baltikumis, loob sünergiaid ning lisab Grupi portfelli vastupidavust.

Turvasegment

Turvasegmendi 2025. aasta neljanda kvartali grupiväline müügitulu oli 6,4 miljonit eurot, kasvades eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes 6,8%. Segmendi neljanda kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 0,2 miljonit eurot, eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes oli see 0,2 miljoni euro võrra parem tulemus. Turvasegmendi 2025. aasta grupiväline müügitulu oli 20,1 miljonit eurot, langedes eelnenud aastaga võrreldes 8,1%. Segmendi 2025. aasta maksueelne kahjum oli 0,04 miljonit eurot, olles eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,3 miljoni euro võrra nõrgem.

Neljandas kvartalis pöördus segmendi käive kasvule ja paranes ka kasumlikkus. Suurema kasvuga olid mehitatud valve ja tehnikaprojektide ehituse valdkonnad, kus nii müügitulu kui kasum olid kasvus. Majanduskeskkond on endiselt väljakutseid pakkuv. Püsib surve sisendhindade kasvuks, kliendid on hinnatundlikud ning konkurents tihe. Turvasegment keskendub teenuste arendusprojektidele eesmärgiga tulla turule mitmete uute teenustega. Jätkuvalt on fookuses tegevuse efektiivistamine ja müügi kasvatamine.

Kinnisvarad

Kinnisvarasegmendi 2025. aasta neljanda kvartali grupiväline müügitulu oli 1,9 miljonit eurot, kahanedes võrdlusperioodiga võrreldes 12,5%. Segmendi neljanda kvartali maksueelne kasum oli 2,1 miljonit eurot, vähenedes võrdlusperioodiga 62,8%. Segmendi 2025. aasta grupiväline müügitulu oli 7,7 miljonit eurot, mis kasvas möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 5,1%. 2025. aastal teenis kinnisvarasegment maksueelset kasumit 9,0 miljonit eurot, mis oli 18,4% madalam aasta varasemast.

2025. aasta müügitulu kasvu toetasid eelkõige 2024. aasta lõpus tegevust alustanud grupivälisele osapoolele üürile antud logistikakeskuse üüritulu lisandumine. Kvartaalse müügitulu languse põhjustas Läti kinnisvaraettevõtte grupivälise müügitulu puudumine, kuna aasta alguse seisuga müüdi ärihooned, mida üüriti grupivälistele osapooltele. Müügitulu langes viimases kvartalis ka Tartu Kaubamaja keskust haldavas kinnisvaraettevõttes seotuna üürnike vahetusega keskuses. Aruandeperioodi kasumi langus on põhjustatud ühekordseid kasumeid sisaldavatest võrdlusandmetest. Võrdlusperioodi tuludes kajastub möödunud aasta lõpus Läti kinnisvaraettevõtte poolt grupivälistele osapooltele müüdud Ogre ja Rezekne ärihoonete müügikasum 1,9 miljonit eurot ning iga-aastane vara õiglasele väärtusele hindamise ümberhindluskasum 2,1 miljonit eurot. Vara õiglase väärtuse muutus 2025. aastal kasumile olulist mõju ei avaldanud, kasum ümberhindlusest oli 0,3 miljonit eurot. Kasumit toetavalt on aruandeperioodil mõjutanud laenuraha odavnemine, intressikulud on segmendis langenud veerandi võrra.

Koostöös Enefit Voltiga jätkatakse Selveri ja keskuste parklatesse avalike elektriautode laadimisseadmete paigaldamist. Turundustegevusi kandis 2025. aasta jooksul läbivalt Tartu Kaubamaja 20. juubeliaasta teema ning Viimsi Keskuse 10. aastapäev, mille tähistamisel oli oluline roll ka kohaliku kogukonna kaasamisel. Aasta alguse oluline sündmus oli ka Vapiano restorani avamine Viimsi Keskuses, mis elavdas keskuse atraktiivsust klientide silmis ning tõstis keskuse külastatavust.

2024. aasta sügisel valminud logistikakeskuse hoonele omistati juunis BREEAM sertifikaat tasemel Excellent ning kinnitus EU taksonoomia alusel vastavus A-energiaklassi nõuetele. Vilniuses lõppesid aasta lõpus uue KIA ja Škoda esindussalongi ning teenindushoone ehitustööd ning salong avati klienditeeninduseks. Hoone laiendamise ja rekonstrueerimistööd toimuvad Laulasmaa Selveris. 2026. aasta kevadel valmib Tallinna külje all Peetris KIA müügi- ja teeninduskeskuse kõrvale rajatav keretööde töökojahoone.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

31.12.2025 31.12.2024 VARAD Käibevara Raha ja pangakontod 29 516 45 454 Nõuded ja ettemaksed 23 628 30 310 Varud 101 186 97 091 Käibevara kokku 154 330 172 855 Põhivara Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 217 235 Sidusettevõtjad 1 860 1 733 Kinnisvarainvesteeringud 76 162 81 284 Materiaalne põhivara 438 977 424 794 Immateriaalne põhivara 26 429 25 785 Põhivara kokku 543 645 533 831 VARAD KOKKU 697 975 706 686 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 63 536 44 436 Võlad ja ettemaksed 104 955 110 997 Lühiajalised kohustused kokku 168 491 155 433 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 256 942 279 958 Võlad ja ettemaksed 1 386 1 285 Edasilükkunud tulumaksukohustus 6 893 7 939 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 510 543 Pikaajalised kohustused kokku 265 731 289 725 KOHUSTUSED KOKKU 434 222 445 158 Omakapital Aktsiakapital 16 292 16 292 Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603 Ümberhindluse reserv 120 630 112 167 Jaotamata kasum 124 228 130 466 OMAKAPITAL KOKKU 263 753 261 528 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 697 975 706 686

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

IV kvartal 2025 IV kvartal 2024 12 kuud 2025 12 kuud 2024 Müügitulu 239 217 256 635 919 648 944 568 Muud äritulud 817 4 719 2 075 5 971 Müüdud kaupade kulu -170 123 -185 115 -665 038 -684 797 Teenuste kulud -16 470 -16 552 -61 654 -61 503 Tööjõukulud -31 469 -31 350 -116 442 -112 241 Põhivara kulum ja väärtuse langus -10 513 -11 488 -42 495 -43 174 Muud ärikulud -413 -219 -1 172 -1 250 Ärikasum 11 046 16 630 34 922 47 574 Finantstulud 43 87 451 514 Finantskulud -2 939 -3 611 -11 344 -12 889 Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil 165 115 297 281 Kasum enne tulumaksustamist 8 315 13 221 24 326 35 480 Tulumaks 1 028 -2 690 -6 799 -8 003 Aruandeperioodi puhaskasum 9 343 10 531 17 527 27 477 Muu koondkasum Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse Maa ja ehitiste ümberhindlus 11 172 0 11 172 0 Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku 11 172 0 11 172 0 ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 20 515 10 531 28 699 27 477 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

(eurodes) 0,23 0,26 0,43 0,67

