ZenaTech ofrecerá una actualización sobre la expansión global de su modelo Drone como Servicio (DAAS) y el avance en el sector de defensa en tres próximas conferencias para inversionistas

VANCOUVER, Columbia Británica, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con IA (Inteligencia Artificial), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció hoy que la compañía ha sido invitada a presentar y participar en reuniones individuales con inversionistas en tres próximas conferencias para inversionistas: Emerging Growth Conference (Conferencia de Crecimiento Emergente), DealFlow Discovery Conference (Conferencia de Descubrimiento de Oportunidades de Inversión) y Noble Capital Markets Emerging Growth Virtual Equity Conference (Conferencia Virtual de Renta Variable de Crecimiento Emergente de Noble Capital Markets). Estos eventos de reconocido prestigio atraen a inversionistas institucionales, gestores de fondos, oficinas familiares (family offices) e inversionistas minoristas que buscan oportunidades en empresas de pequeña capitalización con alto potencial de crecimiento. Los miembros del equipo directivo de ZenaTech ofrecerán una actualización sobre la expansión global de su modelo Drone como Servicio y el avance en el sector de defensa, así como sobre las principales tendencias del sector y regulatorias que respaldan el crecimiento del negocio de la compañía. Los detalles de las conferencias son los siguientes:

Emerging Growth Conference ─ Conferencia virtual para inversionistas que conecta a empresas públicas orientadas al crecimiento con una selección de inversionistas institucionales, oficinas familiares e inversionistas individuales mediante presentaciones corporativas en webcast en vivo y sesiones interactivas de preguntas y respuestas. ZenaTech presentará el 22 de enero de 2026.



Fechas del evento: 21–22 de enero de 2026

Formato: Virtual

Sitio Web: Emerging Growth Conference

DealFlow Discovery Conference ─ Evento anual de gran reconocimiento enfocado en conectar a empresas públicas y privadas orientadas al crecimiento con inversionistas institucionales mediante presentaciones estructuradas y reuniones uno a uno.



Fechas del evento: 27– 29 de enero de 2026

Lugar: Borgata Hotel Casino & Spa, Atlantic City, New Jersey

Sitio web: DealFlow Discovery Conference

Noble Capital Markets Emerging Growth Virtual Equity Conference ─ Brinda a las empresas públicas acceso directo a inversionistas institucionales y acreditados a través de presentaciones virtuales en vivo y reuniones individuales.



Fecha del evento: 5 de febrero de 2026

Formato: Virtual

Sitio web: Noble Capital Markets Emerging Growth Virtual Equity Conference

Para asistir a una presentación o agendar una reunión individual con ZenaTech, consulte los enlaces de los sitios web de cada conferencia o comuníquese directamente con la compañía en: investors@zenatech.com.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech, (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA)c Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, mantenimiento, seguridad, cumplimiento normativo y levantamiento topográfico. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y con drones implementados en múltiples sectores comerciales, agrícolas y de defensa, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, mayor precisión, seguridad y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está ampliando su negocio global de DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, ZenaDrone ha ampliado su especialización a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para estudios topográficos de terrenos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que impacten el negocio de ZenaTech.