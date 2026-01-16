Atlanta behauptet Spitzenposition als verkehrsreichster Flughafen der Welt 2025, während Dubai laut OAG-Daten an Boden gewinnt

Wichtige Ergebnisse:

Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) bleibt mit 63,1 Millionen Sitzplätzen auch 2025 der verkehrsreichste Flughafen der Welt

Dubai International (DXB) belegt weltweit weiterhin den zweiten Platz und setzt sein rasantes langfristiges Wachstum fort

Vier der zehn verkehrsreichsten Flughäfen der Welt befinden sich in Nordamerika und drei in Asien



LONDON, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG, die führende Datenplattform für die globale Reisebranche, hat heute ihr jährliches Ranking der World’s Busiest Airports for 2025 veröffentlicht, basierend auf der geplanten Flugkapazität.

Der Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport (ATL) hat seine Position als verkehrsreichster Flughafen der Welt mit 63,1 Millionen Sitzplätzen im In- und Auslandsverkehr behauptet. Die Kapazität am ATL stieg im Jahresvergleich um 1 % und liegt nun weitgehend auf dem Niveau von vor der Pandemie.

Der Dubai International Airport (DXB) belegt mit 62,4 Millionen Sitzplätzen weltweit den zweiten Platz und verringert damit den Abstand zu Atlanta. Die Kapazität am DXB wuchs im Vergleich zu 2024 um 4 % und liegt nun 16 % über dem Niveau von 2019, was seine anhaltende Dominanz als weltweit führendes internationales Drehkreuz unterstreicht.

Der Flughafen Tokio-Haneda (HND) liegt mit 55,4 Millionen Sitzen weiterhin auf dem dritten Platz, wobei das Kapazitätsniveau stabil blieb und leicht über dem Volumen vor der Pandemie lag.

Weiter unten im Ranking verzeichneten Chicago O’Hare (ORD) und der Flughafen Istanbul (IST) das stärkste Wachstum im Jahresvergleich unter den globalen Top 10, mit einer Kapazitätssteigerung von 8 % bzw. 6 %. Istanbul sticht weiterhin als eines der am schnellsten wachsenden großen Drehkreuze weltweit hervor, mit einer Kapazität, die nun 22 % höher ist als im Jahr 2019.

Insgesamt spiegeln die Top 10 der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt im Jahr 2025 die Stärke der großen Binnenmärkte in den Vereinigten Staaten und China wider, ebenso wie das anhaltende Wachstum im Nahen Osten und die fortlaufende Entstehung neuer Drehkreuzflughäfen seit 2019.

John Grant, Chefanalyst bei OAG, kommentierte:

„Die Rankings für 2025 zeigen, dass die globale Luftfahrt in eine neue Wachstumsphase eingetreten ist. Die kontinuierliche Expansion Dubais und der Aufstieg Istanbuls als globales Drehkreuz verdeutlichen, wie sich die Flugnetze weiterentwickeln, während die Widerstandsfähigkeit der großen Binnenmärkte weiterhin die weltweite Kapazität stützt.“

Die vollständigen Rankings und die Methodik finden Sie auf der Website von OAG.

Über OAG

OAG ist eine führende Datenplattform für die globale Reisebranche und bietet als erste Branche eine einzige Quelle für Angebots-, Nachfrage- und Preisdaten.

