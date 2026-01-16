Atlanta mantiene el título de aeropuerto más transitado del mundo en 2025, mientras Dubái gana terreno, revelan datos de OAG

Dubái cierra la brecha mientras continúa el crecimiento de la capacidad global en todas las regiones

Hallazgos principales:

Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) sigue siendo el aeropuerto más transitado del mundo en 2025, con 63,1 millones de asientos

Dubai International (DXB) se mantiene en segundo lugar a nivel global y continúa su rápido crecimiento a largo plazo

Cuatro de los diez aeropuertos más transitados del mundo están en Norteamérica y tres en Asia



LONDON, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG, la plataforma de datos líder para la industria global de viajes, publicó hoy su ranking anual de los aeropuertos más transitados del mundo para 2025, basado en la capacidad aérea programada.

El aeropuerto internacional Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) ha mantenido su posición como el aeropuerto más transitado del mundo, ofreciendo 63.1 millones de asientos en servicios domésticos e internacionales. La capacidad en ATL aumentó un 1 % interanual y ahora se encuentra prácticamente al nivel prepandemia.

El aeropuerto internacional de Dubái (DXB) ocupó el segundo lugar a nivel mundial con 62.4 millones de asientos, reduciendo la brecha con Atlanta. La capacidad en DXB creció un 4 % respecto a 2024 y ahora está un 16% por encima de los niveles de 2019, destacando su continuo dominio como el principal centro internacional del mundo.

El aeropuerto de Tokio Haneda (HND) se mantuvo en tercer lugar con 55.4 millones de asientos, conservando niveles estables de capacidad y ligeramente por encima de los volúmenes prepandemia.

Más abajo en el ranking, Chicago O’Hare (ORD) y el aeropuerto de Estambul (IST) registraron el mayor crecimiento interanual dentro del top 10 global, aumentando su capacidad en un 8 % y un 6 % respectivamente. Estambul continúa destacándose como uno de los centros de mayor crecimiento a nivel mundial, con una capacidad ahora 22% superior a la de 2019.

En general, los diez aeropuertos más transitados del mundo en 2025 reflejan la fortaleza de los grandes mercados domésticos en Estados Unidos y China, junto con un crecimiento sostenido en Medio Oriente y la continua aparición de nuevos aeropuertos hub desde 2019.

OAG analista director, John Grant, comentó:

"Los rankings de 2025 muestran que la aviación global ha entrado en una nueva fase de crecimiento. La expansión continua de Dubái y el ascenso de Estambul como centro global demuestran cómo evolucionan las redes aéreas, mientras que la resiliencia de los grandes mercados domésticos sigue sustentando la capacidad global".

