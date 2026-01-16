Atlanta conserve son titre d’aéroport le plus fréquenté au monde en 2025, tandis que Dubaï gagne du terrain, selon les données de la plateforme OAG

Principales conclusions :

Avec 63,1 millions de passagers, l’aéroport international Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) demeure l’aéroport le plus fréquenté au monde en 2025.

L’aéroport international Dubai International (DXB) conserve la deuxième place mondiale et poursuit sa forte croissance à long terme

Quatre des dix aéroports les plus fréquentés au monde se situent en Amérique du Nord et trois en Asie



LONDRES, 16 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG, première plateforme de données de l’industrie mondiale du voyage, publie ce jour l’édition 2025 de son classement annuel des aéroports les plus fréquentés du monde World’s Busiest Airports for 2025, établi sur la base de la capacité aérienne programmée.

L’aéroport international Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport (ATL) se maintient en tête de classement et se distingue en tant qu’aéroport le plus fréquenté du monde avec 63,1 millions de passagers sur les vols nationaux et internationaux. La capacité d’ATL a progressé de 1 % en glissement annuel et se situe désormais globalement aux niveaux pré-pandémiques.

Avec 62,4 millions de passagers, l’aéroport international Dubai International Airport (DXB) se classe deuxième au niveau mondial, réduisant ainsi l’écart avec Atlanta. Sa capacité a augmenté de 4 % par rapport à 2024 et se situe désormais 16 % au-dessus des niveaux de 2019, ce qui souligne sa domination continue en tant que première plaque tournante internationale au monde.

L’aéroport Tokyo Haneda Airport (HND) conserve la troisième place avec 55,4 millions de passagers, maintenant une capacité stable et restant légèrement au-dessus des volumes pré-pandémiques.

Plus bas dans le classement, les aéroports Chicago O’Hare (ORD) et Istanbul Airport (IST) ont enregistré les plus fortes croissances annuelles du Top 10 mondial, avec des hausses de capacité respectives de 8 % et 6 %. Istanbul continue de se démarquer comme l’un des principaux hubs à la croissance la plus rapide au monde, avec une capacité désormais supérieure de 22 % à celle de 2019.

Globalement, le Top 10 mondial des aéroports les plus fréquentés en 2025 reflète la vigueur des grands marchés intérieurs aux États-Unis et en Chine, ainsi que la croissance soutenue au Moyen-Orient et l’émergence continue de nouveaux aéroports pivots depuis 2019.

John Grant, analyste en chef chez OAG, a déclaré :

« Le classement 2025 montre que l’aviation mondiale est entrée dans une nouvelle phase de croissance. L’expansion continue de Dubaï et l’essor d’Istanbul en tant que plaque tournante mondiale démontrent l’évolution des réseaux aériens, tandis que la résilience des grands marchés intérieurs continue de soutenir la capacité mondiale. »

Vous trouverez le classement complet et des détails relatifs à la méthodologie retenue sur le site Internet d’OAG.

À propos d’OAG

OAG est une plateforme de données de première importance pour l’industrie mondiale du voyage, et constitue une source unique et inédite de données rapportées à son offre, sa demande et sa tarification.

Demandes de renseignements des médias : pressoffice@oag.com

Pour en savoir plus : www.oag.com/busiest-airports-world-2025